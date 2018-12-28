24 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Steam'in en büyük rakibi Epic Games, indirimlerine devam ediyor. Team Meat tarafından geliştirilen platform oyunu Super Meat Boy, kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuldu.

Platform oyunlarında ustalığınızı konuşturabileceğiniz Super Meat Boy, sevgilisini bir kavanozun içinde yaşayan Dr.Fetüs'ün elinden kurtarmaya çalışan Meat Boy'un hikayesini anlatıyor. Oyun içi müzikleriyle size farklı bir deneyim yaşatacak Super Meat Boy, birçok oyun eleştirmeninden de tam not almış. 350 farklı bölüm içeren maceraya siz de ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Akıllıca tasarlanmış bölümleriyle sizi içine çekecek oyunda Meat Boy, tüm bölümleri tamamlayıp kız arkadaşını kaçıran Dr.Fetüs'ü alt etmeye çalışıyor. Bir platfom oyunu için zorluk sınırlarını aşan bu oyun, 19 adet normal bölüm ve bir bölüm sonu canavarı bölümünden oluşan toplamda 20 bölümlük parçalara ayrılmış. Her 20'lik parçada 20 adet 'bandage' adı verilen nesne bulunuyor ve bu nesneler oyunda farklı özelliklere sahip karakterleri açmaya yarıyor.

Super Meat Boy'da özellikle bölüm sonu canavarları ile karşılaştığınız bölümlerde, tek denemede görevi tamamlamak neredeyse imkansız. Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen, oyunun yaratıcıları tarafından eklenmiş liderler tablosu özelliği ile bölümleri kısa sürelerde bitirip dünya çapında oyuncularla rekabet edebilirsiniz. Basit oynayışıyla, hikayesiyle, farklı bölümleriyle beklentileri tam olarak karşılayan Super Meat Boy'u siz de buraya tıklayarak ücretsiz oynayabilirsiniz.