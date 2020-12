Fiyatı 89 TL Olan My Time at Portia, Epic Games'te Ücretsiz

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda My Time at Portia var. Satış fiyatı 89 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak. Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 89,00 TL olan My Time at Portia oyununu ücretsiz yaptı. My Time at Portia Fragmanı My Time at Portia, neşeli görünümünün altında karanlık bir hikayeyi saklayan ve eleştirmenlerden tam not almış bir oyun. Pathea Games tarafından geliştirilen yapımda çeşitli ürünler yetiştiriyor ve çiftlik/fabrika kırması tesismizi istediğimiz gibi büyütebilmemizi sağlıyor. Bu büyüme için gereken kaynakları ise sağda solda karşımıza çıkan garip garip canlılardan sağlıyoruz. Oyun bir simülasyon rol yapma oyunu olarak oldukça dikkat çekmişti. Görece yeni bir oyun olan My Time at Portia, 2017 yılında alfa versiyonla çıkmış olsa da 2019'da resmi olarak yayınlanmıştı. Miyazaki filmlerinden ve Animal Crossing gibi yapımlardan etkilendiği belli olan My Time at Portia, keyifli bir oyun ve insanların kendini çok yormadan eğlenceli zaman geçirmesi için önemli bir fırsat sunuyor. My Time at Portia Sistem Gereksinimleri MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit

İşlemci: Intel i3 Processor

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan ÖNERİLEN: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i7 Processor

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX960+

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan My Time at Portia'yı Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz? Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde: Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

sayfasına gidin Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böyl kütüphanenize ece eklenmiş olacak.

ece eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir. Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.

