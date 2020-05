Epic'e Özel Çıkan Close to the Sun, Steam ve GOG'a Geldi

Geçtiğimiz sene PC için Epic Games Store’a özel olarak yayınlanan Close to the Sun oyunu, Steam ve GOG kullanıcıları için de yayınlandı. Oyun ayrıca Steam ve GOG’da %25 indirimle satışa sunuluyor.

Storm in a Teacup isimli stüdyo tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayınlanan Close to the Sun, geçtiğimiz senenin mayıs ayında PC platformu için Epic Games Store'a özel olarak çıkmıştı. 2 Mayıs 2019’da Epic Games’in mağazasında yayınlanan bu birinci şahıs nişancı bakış açısına sahip korku oyunu, aradan geçen bir senenin ardından Steam’e geldi.

Close to the Sun, alternatif bir 19. yüzyılda geçiyor ve Rose karakteri üzerine odaklanıyor. Rose, kız kardeşi Ada’dan mektup aldıktan sonra durumun arkasında yatan gizemi çözmek için devasa Helios gemisiyle seyahate çıkıyor.

Close to the Sun nasıl bir oyun?

Oyunun Epic Games Store'daki tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor: “Gazeteci Rose Archer, kız kardeşini aramak için adaya ayak basar. Kısa süre içinde her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Büyük salonlar bomboştur. Etrafı, çürüyen etin leş gibi kokusu sarmıştır. Giriş üzerinde tek bir kelime yazmaktadır... KARANTİNA!”

Oyunu daha önce oynamadıysanız Steam’e gelen ve %25 indirime giren Close to the Sun’ı deneyebilirsiniz. Epic Games Store’da 89 TL’den satışa çıkan oyun, Steam’de indirimli olarak 24 TL’den satışa sunuluyor. Kampanya, 12 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Ayrıca oyuna GOG üzerinden de erişebilirsiniz.

Close to the Sun sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX 2,4 GHz

Intel Core i5 / AMD FX 2,4 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760 ya da AMD Radeon R7 260x

NVIDIA GeForce 760 ya da AMD Radeon R7 260x DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Önerilen: