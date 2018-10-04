ePremier Lig Turnuvası 2019 Ocak Ayında Başlıyor

Birleşik Krallık'ta yaşayan FIFA 19 oyuncuları, Ocak ayında başlayacak olan ePremier Lig turnuvasında yeteneklerini sergileyerek şampiyonluk mücadelesi verecekler.

EA Sports FIFA 19 oyuncuları, Birleşik Krallık’ta düzenlenecek olan ePremier Lig’de FIFA yeteneklerini gösterebilecek ve bir Premier Lig kulübünü temsil edecekler. Turnuvanın kazananı, 2018/2019 ePL şampiyonu unvanını elde edecek.

ePL rekabetçi oyun turnuvası, 2019 Ocak ayında başlayacak. 16 yaş sınırı bulunan turnuvada oyuncular, üç ay boyunca şampiyonluk mücadelesi verecekler. Üç bölümden oluşan turnuvada çevrimiçi sıralama, canlı kulüp maçları ve canlı ePL finaline yer verilecek. Çevrimiçi sıralamada, kayıtlı oyuncuların sergileyecekleri mücadeleler sonunda PlayStation 4 platformunda 16, Xbox One platformunda da yine 16 olmak üzere en iyi oyuncular seçilecek. Bu 32 oyuncu, bu aşamadan sonra kulüp maçlarına geçecek.

20 Premier Lig kulübü de canlı maçlara katılacak ve PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından birer kişi finale kalacak. 28-29 Mart tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan ePL finali, Skys Sports ve Premier Lig’in sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

ePL Turnuvası Önemli Tarihleri