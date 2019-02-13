  • Tanzim Satışlar Artık EPttAVM Üzerinden de Yapılacak

Tanzim Satışlar, EPttAVM ile Artık İnternet Üzerinden de Yapılacak

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Artan gıda fiyatlarına önlem olarak ortaya konulan tanzim satış noktaları, PttAVM ile dijital markete de taşınacak.

Gıda fiyatlarının bir süredir gözle görülür oranda artması sonrasında, hükümet bir acil eylem planı olarak tanzim satış noktalarını devreye sokmuştu. Vatandaşın neredeyse kilometreyi bulacak kuyruklarla beklediği sebze ve meyveler, en sonunda dijital ortama taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim çadırını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaşanan izdihamın bir süre sonra havaların iyileşmesi ile dineceğini ve ayrıca tanzim satışının PTT'nin resmi web sitesi ile yapılacağını duyurdu.

İşte yapılan önemli açıklama:

"Bir proje daha sundum arkadaşlara. Hafta sonu PTT Genel Müdürümüz ile de konuştuk. ePttAVM üzerinden bu ürünleri sunacağız. Kumluca'ya platform kuracaklar. Vatandaşın evine internetten siparişle meyve ve sebzesini ulaştırıyor olacağız. Türkiye çapında ePttAVM, vatandaşların evine bu süreçte ücretsiz ya da cüzi ücretlerle ürünleri hızlı, ucuz ve kaliteli şekilde taşıyacak."

Ürünler satışa sunulduğunda, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ePttAVM'de olacak.
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Kaynak : https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bekir-pakdemirli-tanzim-satisi-internete-tasinacak-223295h.htm
Etiketler: tanzim, epttavm
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