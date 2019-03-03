Erciyes Üniversitesi, Verimi Artıracak Bakteri Üretti

Erciyes Üniversitesi, tarımdaki verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla şeker pancarını, köklerinden toplayıp ayrı tutarak bakteri hazırladı.

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan projede şeker pancarı, köklerinden izole edilerek bakteri oluşturuluyor. Laboratuvarlarda işlenip uygun koşullarda saklanan bakteriler, 5 milimetrelik şişelere konulup piyasaya sürülecek.

Projenin yürütücüsü ve ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi olan Aziz Şatana, yaptığı açıklamada "Bakteriler çalışacak, Türk tarımı kazanacak." diyor. Farklı ülkelerde bulunan bakterilerin bitkilere etkisini araştıran fakat her bakterinin her toprakta işe yaramadığını söyleyen Şatana, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Orta Anadolu'da pancar köklerinden bakteriler toplayıp bunları izole ettik, hala da devam ediyoruz. Bakterilerin genetik analizlerini yaparak isimlerini koyduk. Bakterilerimizin önemli özelliği bu topraklardan elde edilmeleri. Bakterilerin yaşam alanı bu topraklar olunca tekrar onları kullanmak daha kolay oluyor. (...) Bakterilerimiz bu bölgede izole edildiği için adaptasyon yetenekleri yüksek, etki derecesi ise piyasadaki bakterilere göre 100 kat daha fazla. Verim ve kaliteyi önemli derecede artıran bakteriler. Bunların hepsi yerli bakteriler. Amacımız bütün Türkiye topraklarını taramak ve bu bakterileri laboratuvarımızda işledikten sonra kullanmak."

"Bakterilere uluslararası isimler veriliyor. İsmi Latince olsa da morfolojik özellikleri, davranışları, adaptasyon yetenekleri bu topraklara uygun. Yurt dışından getirilen bakterilere göre bizimkiler daha yetenekli, daha çalışkan. Pancar bitkisinde ürünümüzü test ettik. Verimde yüzde 20, şeker oranında yüzde 1,5-2 arası artış sağladık. Bu bizim ekonomimiz için bu çok önemli. Şeker miktarında yüzde 1 artış, bölgede 50-60 milyon liralık bir katma değerin fabrikaya katkı sağlaması demektir."

Aziz Şatana, projeye destek alabilmek için TÜBİTAK'a başvurduklarını ve test işlemleri tamamlandıktan sonra ürünü çiftçiye ve diğer sektörlere sunmayı hedef koyduklarını söyleyerek konuşmasına son verdi.