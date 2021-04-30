Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de aşı sıkıntısı yaşandığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde aşılama çalışmaları şu an için Sinovac ve BioNTech olmak üzere iki farklı aşı ile devam ediyor. Bugün alınan bir karar ile Rusya'dan gelecek olan Sputnik V için de kullanım izni verilmiş durumda. Sputnik V'in yakın zamanda ülkemize geleceği ifade ediliyor. Bu adım ile birlikte aşı çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Ancak yeni aşı onayının yanında bir yandan da aşı tedarikinde sorunlar yaşandığı iddiaları konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün yaptığı BioNTech aşılarının ikinci dozlarının uygulanmasının ertelenmesine yönelik açıklamalardan sonra gündeme gelen bu duruma yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Koca, önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntılar yaşanacağını belirtmiş, sonrasında ise aşı bolluğu yaşanacağını ifade etmişti.

"Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum"

Ülkemizin aşı tedariki ile ilgili herhangi bir sorunu olmadığını düşündüğünü belirten Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya yanıt olarak ''Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum'' dedi. Erdoğan açıklamasına "Şu anda elimizde yeterince aşı var. Rusya'da yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. BioNTech için Almanya'dan verilmiş söz var, inşallah gelecek. Şi Cinping ile de bu konuda görüşememiz olacak. Oradan da ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben bu konuda ciddi bir durum olacağına inanmıyorum" sözleriyle devam etti.

Aynı zamanda yerli aşılarla ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Yerli aşıyla da üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışma içindeler. Onların verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum. Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum. Erciyes ve Ankara'daki üniversitelerimizin çalışmaları var" ifadelerini kullandı.