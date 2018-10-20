Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Açılış Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yeni akademik yılının açılış törenine katıldı ve Türkiye'de eğitim ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yılı açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da katıldığı törende Erdoğan'ın odak noktası Türkiye'de eğitime dair problemler oldu.

"Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir" dedi. "Eğitimde altyapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katettiklerini" iddia eden Erdoğan, "Buna rağmen içerik ve sistemde büyük sıkıntı var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor?" ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Bilim üreten bir üniversite iklimi oluşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyiz.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan konuşmasında eğitimde değişim ve dönüşümün yaşanmasına gerek olduğunu belirterek Türkiye'nin de bunun için çalıştığını ifade etti. 'Eğitimde altyapı ve kapasite bakımından büyük mesafe katetmemize rağmen, içerik ve sistemde büyük sıkıntı var.' diyen Erdoğan, bu anlamda geliştirmeler için çalışmaların yapılacağını da belirtti.

Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i de anan Erdoğan, sanatçıyla ilgili 'Dünyanın son yarım asrına damga vurmuş, tüm önemli liderlerle foto röportajlar gerçekleştirmiş, objektifiyle tarihe tanıklık etmiş büyük ustayı yad ediyorum. Kendisiyle ve objektifiyle ailece ayrıca şahsen tanışma imkanı bulduğumuz bu büyük usta, son nefesine kadar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir.' şeklinde konuştu.