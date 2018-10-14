Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, 28 Şubat sürecinde üniversitelerde yaşananlara da değindi.

Kayseri’de bulunan Erciyes Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs miktarlarında artışa gidileceğini ifade etti. Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz” dedi.

28 Şubat döneminde üniversitelerde yapılan uygulamalara eleştiride bulunan Erdoğan, “Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı?” diyerek bir soru yöneltti. Türk üniversitelerinin tarihin en güçlü, en bağımsız dönemini yaşadığını ifade eden Erdoğan, “Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Yer olmalıdır” dedi.

Erdoğan’ın açılış konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel işlediği illerimizden biri Kayseri’dir. Resmi açılışını yaptığımız eserler arasında Erciyes Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi ek binası ve antrenman salonları da bulunuyor. Halktan kopuk, şehrinden kopuk, ülkenin ve milletin dertlerinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur. Üniversitemizin kalitesi sadece yurt içinde değil yurt dışında da biliniyor. Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız. 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.1 milyon 656 bin olan üniversite öğrenci sayımızı yaklaşık 7,5 milyona yükselttik."

"Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana '3 milyon üniversite öğrencimiz var' dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon. Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor. 16 yıl evvel burs - kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz. Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır."

"Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı? Okulu birincilikle bitiren genç kızımızı siz onu bırakın diplomasını vermeyin tekme - tokat sahneden dışarı atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere yakından şahit olduklarını düşünüyorum. Yeni Türkiye'nin aydınlığı da bu karanlık dönemlerden nem alan çevreleri rahatsız ediyor. Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemleri yaşadıklarını iyi biliyoruz. Türkiye'nin tüm renkleri tüm zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Yer olmalıdır. Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktadır. Mazeret üreterek başarı yakalanmaz."