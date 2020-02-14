İsveçli telekom devi Ericsson, yaptığı son denemede 4.3 Gbps ile 5G'de rekor hıza ulaştı. Şirketin kullandığı teknoloji, 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte mobil cihazlarda geniş bant ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Ericsson, ticari çözümler kullanarak yaptığı testte Huawei'nin 2.92 Gbps'lik önceki 5G hız rekorunu geçti. Telekom devi, 4.3 Gbps ile bugüne kadarki en hızlı 5G veri iletim hızına ulaşmayı başardı. Şirket, bu hıza ulaşabilmek için 800 MHz milimetre dalga spektrumunu yığınlayan, 8 bileşenli taşıyıcıdan (8CC) oluşan bir teknik spesifikasyon kullandı.

Ericsson Radyo Sistemi, Qualcomm'un Snapdragon X55 5G Modem-RF sistemi tarafından desteklenen bir 5G test cihazı kullanılarak havadan 4.3 Gbps bağlantı hızında veri iletimi sağladı. Bununla birlikte, firmanın ağ ve terminal desteğini içeren ticari çözümü bu yıl 5G tüketicilerine sunulacağı için yapılan testin iletişim dünyasına büyük etkileri olacak.

İsveçli şirketin son atılımı, çok oyunculu oyunlar, AR oyunlar ve yüksek kaliteli video yayınları gibi kullanımlar için mobil geniş bant ihtiyacını karşılayabilecek. Ericsson'un testinde ulaşılan yüksek bağlantı hızları, telekomünikasyon için hücresel mmWave bağlantısı olan ve fiberden dört kat daha hızlı olan sabit kablosuz erişim sağlama fırsatlarını da genişletecek.

Ericsson'un ürün alanı ağları başkanı Per Narvinger, hız rekorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bu harika bir başarı. 4.3 Gbps bağlantı hızı, bir akış hizmetinden yalnızca 14 saniyede 1 saatlik ultra yüksek çözünürlüklü veya 4K içerik indirmeye eşdeğer. Ericsson, servis sağlayıcılarının milimetre dalga bağlantısı ile 5G üzerinden en iyi kapasiteyi ve veri hızlarını sunmalarını sağlamak için bir sonraki adımı atıyor. Başarılı bir şekilde test ettiğimiz 8CC yığınlama çözümü, yalnızca daha yüksek hızları değil, aynı zamanda büyük ölçekli 5G hizmetleri ve yeni iş fırsatları da sağlayacak."