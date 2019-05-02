Ericsson, Şerit Antenler ile Her Yere İnternet Getirecek

Ericsson, yeni geliştirdiği şerit anten teknolojisi sayesinde çok daha küçük bir alan kaplayan, baz istasyonu işlevi gören bir sistem kurmayı, bu sayede internet bağlantısını yüksek kalite ile her yere taşımayı hedefliyor.

Kablosuz ağ teknolojisi her geçen gün biraz daha gelişiyor. Öyle ki; önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G internet teknolojisinin dünyanın pek çok noktasına ulaşması bekleniyor. Dünya, 5G internet teknolojisine geçiş yapmak için hazırlanırken daha 4G veri sinyallerini dahi tüm kullanıcılara verimli bir şekilde aktaramıyoruz. Mevcut baz istasyonu teknolojileri, teknik altyapının bir türlü istenilen seviyeye gelememesine neden oluyor.

İsveç menşeli teknoloji şirketi Ericsson, bir türlü yeterli alt yapıyı sağlayamayan baz istasyonlarına beklenen alternatifi geliştirdiğini iddia ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Ericsson'un, her yerde internet bağlantısı sağlayacak konsept bir baz istasyonu anten sistemiyle yüksek ve güçlü radyo performansı sunacağını ve mobil ağlara kolay, hızlı kurulan ve esnek yapılar getireceğini belirtti.

“Tüm dünyadaki mühendislerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız sektörün gündemini belirliyor.” diyen Yalçın, çalışmalarını gelecek 10 yılda dünyanın teknoloji açısından nasıl şekilleneceğini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini, 5G, bulut bilişim, yapay zeka, otomasyon ve veri saklama gibi kritik teknolojilerin olağanüstü hızlı evrimi nedeniyle değişimin temposunun çok yüksek olacağını belirtti.

Yeni frekanslar ve antenlerle birlikte yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli internet bağlantısının daha küçük formlardaki vericilerle sağlanabileceğini söyleyen Yalçın, açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz. Ericsson Radyo Şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek.”