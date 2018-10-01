Xbox One, PS4 ve PC oyuncuları için piyasaya çıkan FIFA 19, daha şimdiden birçok ilişkinin sallantıya girmesine sebep oldu.

28 Eylül 2018'de oyuncuların beğenisine sunulan ve inceleme puanlarıyla iyi bir çıkardığını söyleyebileceğimiz FIFA 19, özellikle kendisiyle artık ilgilenilmediğini belirten sinir kız arkadaşların hedefi haline geldi. Twitter'da birçok kişi, erkek arkadaşlarının FIFA 19'a gömülmesinden şikayetçi.

"FIFA 19 geldi ve erkek arkadaşım bir anda ortadan kayboldu."

"FIFA 19 erkek arkadaşımın bana olan ilgisini çaldı."

"Erkek arkadaşım FIFA 19 oynarken sevişmeye başladık ve şakasına controller'ı ona verdim; gerçekten de devam etti ve gol attı!"

"Buna daha fazla dayanamayacağım! FIFA 19, erkek arkadaşımı benden çaldı. Bu PS4'ü cidden pencereden atacağım. İlgi istiyorum!"

Twitter şu sıralar bu ve bunun gibi tweetler ile çalkalanıyor. Erkek arkadaşlarının bütün ilgisini FIFA 19'a vermesinden şikayetçi olan kadınlar, öfkesini tweetleri ile belli ediyorlar.