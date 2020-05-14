Erkeklerin Kadınlara Göre Daha Az Maske Taktığı Ortaya Çıktı

Koronavirüs salgınının ortasında herkes için açıklanan tedbirler aylardır geçerliliğini koruyor ve neredeyse tüm dünyada uygulanıyor. Bunlardan bir tanesi de özellikle toplu alanlarda maske takma zorunluluğu. Yapılan bir araştırma, erkeklerin zayıflık belirtisi olarak gördüğü bu durum yüzünden kadınlara oranla daha az maske kullandığını ortaya çıkardı.

Erkeklerin koronavirüse karşı kadınlara oranla daha savunmasız olduğuna dair haberler daha önceden yayınlanmıştı. Şimdi de yapılan yeni bir araştırma, bu duruma rağmen erkeklerin maske takma yüzdesinin kadınlara göre düşük olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 2.500 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre maskelerin zayıflık belirtisi ya da hoş olmayan bir simge olarak görüldüğü anlaşıldı. Aynı zamanda erkekler, COVID-19’dan ciddi şekilde etkileneceklerine kadınlardan daha az inanıyor.

Sağlık görevlilerinin önerisinin aksine maske kullanımına önem vermeyen erkek bireylerin, bu durumu utanç verici, hoş olmayan, zayıflık işareti ve damgalama olarak tanımlamaları da dikkat çeken bir başka nokta. Yeri gelmişken New York Post tarafından yapılan bir araştırmanın da buna benzer sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatalım. Uzmanlarsa maske durumunun kesinlikle cinsiyetle ilgili olmadığını, hatta virüsten daha fazla etkilendikleri bilinen erkek bireylerin bu kurala mutlaka uyması gerektiğini her fırsatta hatırlatmaktan geri durmuyor.

Araştırmaya katılan erkekler hastalanacaklarına inanmıyor:

Amazon Mechanical Turk isimli çevrimiçi soru cevap platformu üzerinden gerçekleştirilen çalışma, erkeklerin enfekte riskinin daha yüksek olabilme ihtimaline karşı koronavirüsten ciddi şekilde etkileneceklerine inanmadıklarını gösterdi. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, çalışmanın kentte yaşayan insan temsilini gösterdiğini ve katılanların büyük çoğunluğunun 25 ila 54 yaş arası erkekler olduğunu aktardı. Daha önceki araştırmalarda bulunan kadınların maske takma oranının daha yüksek oluşu sonucuna da böylece bir sağlama daha yapılmış oldu.

2009 yılında etkili olan H1N1 salgını sırasında yapılan çalışmalara dayanan sonuçlar da bir kez daha geçerliliğini koruduğunu gösterdi. Araştırmacılar, o yıllarda da benzer çalışmalarda bulunmuş ve kadınların maske takma oranının daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yaş ve cinsiyetin maske takma uygunluğunu belirlemede önemli olduğunu vurgulayan uzmanların konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.