İnternet dünyası bizi bir dolu ilginç fotoğraf ile karşılaştırıyor. Bugün ise sizler için derlediğimiz fotoğraflarda, dünyayı erkeklerin gözünden göreceğiz.

Kadınlar ve erkeler doğaları itibariyle oldukça farklıdırlar. Dünyaya bakış açıları, zevkleri ve duyguları farklılık gösteren bu iki cins, iş fotoğraf çekmeye geldiğinde de kendini belli ediyor. Bu noktada derlediğimiz fotoğraflara bakarak, erkeklerin eline kamera verildiğinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

1. Babasına emanet edilen tatlı minik...

2. Bu biraz şey olmuş; özenti...

3. Arkadan vuran ışık oldukça yerinde olmamış mı?

4. Bu fotoğrafın hakkını vermek gerek.

5. Aslında sadece su altında selfie çekilmeye çalışmıştı.

6. Sanki kuş adamla fotoğraf çekilmek istemiş gibi görünüyor.

7. Anı yakalamak bu olsa gerek.

8. Bu işte bir terslik var.

9. Kendi yolunu keşfeden minik çocuk. Bu duruma bir baba eli değmiş olabilir.

10. Normalde kediler fotoğraflarda minnoş minnoş bakmaz mıydı?

11. O değil de fotoğrafı çeken adam baya eğlenmiş görünüyor.

12. Kız arkadaşını ve kedisini ne kadar çok sevdiği belli olan bir erkek.

13. Yaratıcı olmuş kabul edelim.

14. Acaba kaç denemeden sonra bu sonuç elde edildi?

15. Pika Pika Pikachu!!

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16. Bu yüz değiştirme baya iyi olmuş.

17. Yukarıda bulunan fotoğraf mı daha iyi, yoksa bu mu siz karar verin.

18. Sebebi neydi ki?

19. Mükemmel selfie...

20. Böyle fotoğraflarla insanın bebek sevesi geliyor.