ARPAnet'i oluşturan takıma liderlik yaparak veri paketleri değiştirme teknolojisini bulan ve günümüz internet dünyasının öncülerinden olan Lawrence Roberts, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün telefonlarımız, bilgisayarlarımız, saatlerimiz, televizyonlarımız, beyaz eşyalarımız ve her gün kullandığımız pek çok ürün internet ağı üzerinden birbirleri ile sıkı sıkıya bağlanmış durumdalar. Bu durum bir adamın, klinik psikiyatrist J. C. R. Licklider’ın ‘galaksiler arası bilgisayar ağı’ konseptli bir makalesinden ilham alması sayesinde gerçekleşti.

ARPAnet’in program yöneticisi olan ve internetin öncüsü olarak kabul edilen Lawrence Roberts, 1960’lı yıllarda J. C. R. Licklider’ın makalesini okuduktan sonra ‘bilgisayardan bilgisayara ağ’ kavramına inanmaya başladı. Bu nedenle de ARPA Bilgi İşlem Teknikleri Ofisi müdürü Robert Taylor, ARPA araştırma bilgisayarlarını birbirine bağlamak istediklerinde projenin mimarı olarak Lawrence Roberts’ı seçti.

İlk başlarda işlerin pek de yolunda gittiği söylenemez. Wesley Clark, ağ kurma konusunda küçük bilgisayarlara güvenmeyi önerene kadar bilgisayarlar arası iletişim söz konusu olmadı. Bu öneriden sonra Roberts, ARPAnet’i oluşturmayı başardı ancak asıl önemlisi, oluşan trafiği kontrol altına almak için veri paketleri değiştirmeyi benimsemesi oldu.

ARPAnet ile internetin ilk bebek adımlarını atan Lawrence Roberts, 1973 yılında şirketten ayrıldı. Ardından Telenet’e geçen mucit, burada paket değiştirme teknolojisinin ticarileşmesine yardımcı oldu ve Telenet sonrasında internet ağının kalitesini artırmak adına çalışmalarda bulundu. Bugün içinde bulunduğumuz internet çağının belki de en önemli mimarı olan Lawrence Roberts, 26 Aralık’ta, oluşturduğu dünya ona bir güle güle bile demeden 81 yaşında hayatını kaybetti.