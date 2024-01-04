Erzurum’daki yetkililer, trafik kazalarını en aza indirmek için yollara hasarlı araçlar yerleştirmeye başladı. Bu ilginç uygulamanın sosyal medyanın gündemine oturması çok uzun sürmedi.

Havaların soğumasıyla yollar daha tehlikeli hâle geldi. Bu nedenle kazaların önüne geçmek için sürücülerin kurallara uyması büyük önem arz ediyor. Erzurum’daki yetkililerin bunun için yaptığı bir çalışma da bir hayli ilginç.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şubesi ekipleri, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarmak için yollara hasarlı araçlar yerleştirmeye başladı.

Trafik levhalarıyla birlikte yerleştirilen hasarlı araçlar, sürücüleri uyararak kazaları en aza indirmeye çalışacak

Kaza sonucu hurdaya ayrılan araçlar, Kars-Erzincan kara yolu Kayapa mevkisi ile E-80 kara yolu kenarına yerleştirildi. Yetkililer, bu çalışmayla sürücülerin kuralları ihlal ettiklerinde ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini görmesini istiyor.

Hasarlı araçlar, kolayca görülebilmesi için 2 metre civarında yükseklikteki demir ayakların üzerine koyuldu. Önlerine ise hız sınırını, alkollü araç kullanmanın ve telefon kullanımının yasak olduğunu gösteren farklı farklı levhalar koyuldu. Daha da yaygınlaşabileceği söylenen çalışma, oldukça ilginç olsa da umarız kazaların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Tabii ki bu tarz değişik bir uygulama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, yetkililerin hasarlı araçlar yerleştirmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gelen yorumlar genel anlamda karışıktı.

Farklı ülkelerde de benzer uygulamalar görülmüştü

Arjantin'de yapılan benzer bir çalışma.

Daha önce diğer ülkelerde de bu tarz bir adım atılmıştı. Bunlardan biri de Arjantin idi. Cordoba bölgesinin ünlü gazetesi La Voz del Interior, 2014’te kazaların önüne geçmek ve farkındalık yaratmak için hasarlı araçları trafik levhalarıyla birlikte yollara yerleştirmişti.

Bazı kullanıcılar uygulamayı güzel bulurken bazıları ise pek yararlı olmayacağını düşündüklerini belirtti