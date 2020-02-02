Güneş'i Araştıracak Uzay Aracı SolO Fırlatılmaya Hazır

Avrupa Uzay Ajansı'nın 1,5 milyar euroluk dev projesi, Güneş'i araştıracak olan uzay aracı SolO'nun fırlatılması için son hazırlıklar tamamlandı. SolO'nun, Güneş'in dinamik davranışlarını anlamada bilim insanlarına yardımcı olması bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Güneş'i daha yakından tanımak için başlattığı büyük proje son aşamasına gelmek üzere. ABD'nin de yardımlarıyla ESA tarafından geliştirilen ve yaklaşık 1,5 milyar euroya mal olan uzay aracı Solar Orbiter (SolO), fırlatılmaya hazır hâle geldi. Koruyucu örtüsünün içine konulan roket, önümüzdeki hafta sonu uzaya fırlatılacak.

SolO sayesinde gök bilimciler Güneş'in dinamik davranışları hakkında daha fazla bilgi edinecekler. SolO, geçen senenin sonunda Florida'daki Cape Canaveral fırlatma merkezine son kontroller için gönderilmişti. Şimdi bu testler sona erdi ve SolO, çeyrek ton yakıt doldurularak fırlatmaya hazır hâle getirildi.

Roket, 9 Şubat'ta fırlatılacak:

SolO, fırlatılmadan önce 4 metre genişliğinde, istiridye kabuğu şeklinde bir kaplamanın içine yerleştirildi. Bu kaplama, roketi fırlatıldıktan sonra atmosferde yukarı doğru giderken koruyacak. Bu adımdan sonra SolO, United Launch Alliance Atlas roketiyle bir araya gelmek için buradan ayrıldı. SolO, bu aracın ana çekirdeğinin üst kısımlarına konuldu. Önümüzdeki hafta Atlas, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu Uzay Fırlatma Kompleksi 41'e yerleştirilecek. Roketin kalkışı, 9 Şubat Pazar yerel saatle 23.03'te gerçekleşecek. Fırlatma, Türkiye saatine göreyse 10 Şubat Pazartesi günü saat 07.03'te yapılacak.

Solar Orbiter'dan sorumlu Airbus yöneticisi Ian Walters, uzay aracının Güneş'i araştırmak için 10 ayrı ölçüm sistemine sahip olduğunu söyledi. Her bir ölçüm sisteminin farklı ölçüm cihazlarının birleşiminden meydana geldiğini belirten Walters, bu sayede SolO'nun muazzam bir kapasiteye sahip olduğunu vurguluyor. Walters, bununla birlikte her ölçüm sisteminin kendi önceliklerinin olduğunun da altını çiziyor.

Uydu, Merkür'ün yörüngesine oturacak:

Bir ölçüm cihazının tozlanmanın olmadığı ortamda çalışması gerektiğini, diğerinin manyetik alana ihtiyaç duyduğunu, bir başkasının soğuk, diğerinin sıcak ortam istediğini kaydeden Walters, tüm bu farklı koşulları karşılamak ve bilim insanlarının istediğini yapmak zorunda olduklarını söyledi. Atlas roketi, SolO'yu Güneş sisteminde gitmesi gereken rotaya doğru itecek. Uzay aracı daha sonrasında Dünya ve Venüs'ün kütle çekim kuvvetlerini kullanarak kendini Merkür'ün yörüngesine oturtacak. Merkür, Güneş'ten yalnızca 43 milyon kilometre uzakta.

Uzay aracı, teleskopları aracılığıyla Güneş'in yüzeyindeki 70 kilometrelik ayrıntıları çözümleyerek görüntüleyecek. SolO, aynı zamanda Güneş'ten gelen yüklü parçacık akışını ve onların sürüklediği manyetik alanları ölçecek araçlara sahip olacak. Tüm bu gözlemler sayesinde, yıldızımızın bazen 'dramatik' olan faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi edinilebilecek.

ESA Bilim Direktörü Günther Hasinger, araştırma sayesinde Güneş'in manyetik alanını üreten mekanizmayı daha iyi anlayacaklarını söylerken Ay'a ya da Mars'a gidecek astronotların 'Güneş iklimine' dikkat etmeleri gerektiğini, bu iklimin uydular ve enerji istasyonlarını da etkileyebileceğini belirtiyor.

Solar Orbiter'ın, İngiltere'nin bugüne kadarki en büyük uzay görevi olduğu belirtiliyor. İngiltere, projeye 200 milyon euro yatırmış durumda.