Escobar Fold 1'i Alanlara Dalga Geçer Gibi Paket İçeriği

Pablo Escobar'ın kardeşinin ürettiği Escobar Fold 1'i satın alan kullanıcılar, bekledikleri katlanabilir telefon teslimatını bugün aldılar ancak kendilerine gelen pakette telefon yerine bir adet otobiyografi kitabı ve bir broşür bulunuyordu.

Bundan iki ay önce Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, alakasız bir şekilde katlanabilir bir telefon duyurmuştu. Telefona Escobar Fold 1 ismi verildi ve haliyle böylesine garip bir hareket tüm medya kuruluşlarında haber oldu.

Roberto Escobar’ın bu telefonu pazarlama biçimi ve özellikle düşük fiyatı da dünya çapında yapılan haberleri gören bazı kullanıcıların telefonu satın almasına neden oldu. Yalnızca 349 dolara satışa çıkan katlanabilir telefon kutusu, bugün birkaç kullanıcının eline ulaştı fakat paketlerinde bir sürpriz vardı.

Paketten telefon yerine bir kitap ve broşür çıktı:

Roberto Escobar’ın "Samsung ve Apple’ı yok edeceğim" söylemiyle yola çıkıp satışa sunduğu Escobar Fold 1’i satın alan kullanıcılar, kendilerine gelen pakette telefona dair bir iz bulamadı. Bunun yerine kullanıcıların paketinden "Uyuşturucu satarak milyonlar kazandım; şimdi de telefonlarım, Samsung ve Apple’ı yok edecek" başlıklı bir biyografi çıktı.

Biyografi, elbette Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar’ı konu alıyordu fakat pakette yalnızca bu da bulunmuyordu. Escobar Fold 1’le karşılaşacağını düşünen birçok kullanıcının karşısına bir de üzerinde kadın bir modelin bulunduğu broşür çıktı. Escobar Fold 1’in paketinden çıkan broşürün üstünde aşağıdaki cümle yer alıyordu:

“Merhaba! Escobar Fold 2’ye karşılıksız olarak yükseltildiniz. Üretim, mart ayında teslimat olmak üzere planlandı. Bu sırada yeni dostunuz Don. Roberto de Jesus Escobar Gaviria’nın sınırlı otobiyografi kitabının karşılıksız olarak tadını çıkarın.”

Escobar Fold 2 ismini ilk kez duyuyorsanız şaşırmayın çünkü bu cihaz daha bugün tanıtıldı. Escobar Fold 2 hakkında detaylara ve özellikle hangi telefona benzediğini öğrenmek için bugün hazırladığımız yazıya bir göz atabilirsiniz.