Black Friday indirimlerini tüketiciler kadar siber korsanlar da sabırsızlıkla bekliyor. Kart ve kimlik bilgilerinizi siber korsanlara kaptırmamak için bu detaylara dikkat etmek isteyebilirsiniz.

22 Kasım akşamından 23 Kasım gece yarısına kadar sürecek Black Friday etkinliğinde hemen her marka, mağaza ve çevrimiçi alışveriş sitesi inanılmaz indirimler gerçekleştirecek ve gerçek bir alışveriş çılgınlığına davetiye çıkarmış olacaklar.

Çevrimiçi alışveriş sitelerinde yoğunluk yaşanacak olması, siber suçluların da ilgisini fazlasıyla çekiyor. Zira tüm bu alışveriş çılgınlığı sırasında milyonlarca kişinin banka kartı, kredi kartı ve kimlik bilgileri havada uçuşacak.

Bilgi teknolojileri güvenlik şirketi ESET’in Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, çevrimiçi alışveriş yaparken siber korsanların ağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususları 7 maddede listeledi.

1- Alışverişi kendi cihazınızda yapın.

İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Toplu kullanımın olduğu internet cafeler gibi yerlerdeki cihazlardan finansal işlem yapmaktan mümkün olduğunca uzak durun.

2- Halka açık Wi-Fi bağlantılarında alışveriş yapmayın.

Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

3- Sanal ya da gerçek kredi kartı kullanın.

Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

4- Güvenlik yazılımızı güncel tutun.

Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun.

5- Adres çubuğunu kontrol etmeyi unutmayın.

Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

6- Fiyat etiketlerini dikkatli kontrol edin.

Gerçek olamayacak kadar iyi bir Kara Cuma teklifi alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

7- Alışverişten sonra ekstrenizi kontrol edin.

Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Bunu yaparken, online bankacılığa güvenli bir şekilde eriştiğinizden emin olun ve hesabınızın güçlü bir şifreyle, düzgün bir şekilde korunduğunu kontrol edin.