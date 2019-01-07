Eski Apple Mühendisinden Apple'ı Kıskandıracak Yazılım

Eski bir Apple mühendisi, ekrandaki öğelerin ortam ışığına göre tepki verdiği yeni bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım sayesinde akıllı telefon deneyimi çok farklı noktalara varabilir.

Eski bir Apple mühendisi olan Bob Burrough, geçtiğimiz günlerde YouTube’da paylaştığı video ile pek çok akıllı telefon üreticisinin kıskanacağı yeni arayüz yazılımı Project Erasmus’u tanıtmıştı. Teknik olarak telefonlarda bulunan ortam ışığı sensörünü kullanan Project Erasmus, bu sayede telefondaki nesnelerin üç boyutlu efektlere sahip olmasını sağlıyor.

Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse; Bob Burrough, cihazın ortam ışığını daha iyi algılayabilmesi için önüne bir balık gözü lens takmış durumda. Bu lens sayesinde telefon, en ince gölgeden cam yansımasına kadar ortamda bulunan tüm ışığı tespit edebiliyor. Ancak yazılımın asıl özelliği, arayüze ışığa göre tepki verdirmesi.

Söz konusu yazılım, ekranda bulunan öğelerin gerçek, fiziksel bir öğeymiş gibi ışığa göre görüntülenmesini sağlıyor. Yani telefon parlak bir ışığın altındayken öğeler de parlak görünüyor. Ancak karanlık ya da gölgeli bir ortamda daha loş bir görünüm oluşuyor. Peki bunun kullanıcı deneyimine faydası ne olabilir?

Yazılımın cihaz arayüzü ile uyumlu bir şekilde geliştirilmesi, ışığa göre görünüm kazanan öğelerin cam ekranın ardında üç boyutlu nesneler varmış gibi görünmesine neden olabilir. Bu da akıllı telefonların çok daha gerçekçi ve göze hoş gelen bir kullanıcı deneyimi sunması anlamına geliyor. Yine de proje şu an için bir akıllı telefona uygulanabilir durumda değil.