Darren Eastman, Apple'ın bugün hala kullanmakta olduğu bazı teknolojilerin üreticisi olan bir mühendis. Kendisi Steve Jobs henüz hayattayken, Apple'da önemli bir göreve sahipti. iPhone kullanıcılarının çok iyi bildikleri “iPhone'numu Bul” özelliğini Eastman geliştirdi. Şimdi aynı isim, Steve Jobs'ın fikirlerini çok sevildiğini söyleyerek Apple'ın eskisi gibi olmadığını belirtip tazminat davası açtı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ölümünden sonra çok değiştiğine yönelik söylentileri doğrulayan nitelikte bir olay yaşanıyor. Firmanın ürünlerinde hala aktif olarak kullandığı pek çok teknolojinin üreticisi olan Darren Eastman, eski şirketine karşı hukuki bir mücadele başlattı.

Batarya hatalarını tespit etmek için mucitliğini konuşturan Eastman, kayıp telefonlarını ve diğer elektronik cihazları bulmak üzere 5 farklı teknolojisini Apple'a adadı. Apple, Eastman ile bir anlaşma yaparak bu teknolojileri kendi adına patentledi. Darren Eastman, şimdi kendi geliştirdiği teknolojilerde adının geçmesi için şirkete dava açtı. Anlaşması gereği Apple'dan aldığı 326.400 dolar değerindeki hissesinin elinden alındığını söyleyen Eastman, açtığı davanın avukatlık giderlerini de dosyasına ekledi.

Eski Apple mühendisi, geliştirdiği teknolojilerin patent numaralarını da dava dosyasına eklediği oldukça iddialı görünüyor. Bu durum Apple'ın başını ağrıtabilir. Zira ödeyeceği tutarla birlikte çalışanlarının gözünde bir itibar kaybı yaşaması muhtemel. Ayrıca Eastman, Passbook adındaki bir teknolojiyi Apple'da işe başlamadan önce 2005 yılında geliştirdiğini söylüyor. İddiasına göre Apple, bu teknolojiyi de kendisinden izinsiz olarak şirket adına patentlemiş durumda.

Darren Eastman, Apple ile yaptığı anlaşmaların Fikri Mülkiyet Hakları kapsamına girdiğini, sözleşmelerde kendisini de koruyan maddelerin bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan, Steve Jobs'ın iPhone'umu Bul özelliğine “zehir gibi fikir” değerlendirmesinde bulunduğunu, Jobs'ın kendi fikirlerini çok sevdiğini söylüyor.

iPhone'umu Bul özelliğini 2008 yılında geliştirdiğini belirten Eastman, bu özelliğin 2010'da kullanıcılara sunulduğu hatırlatıyor. Apple davam eden süreçte 2012 ve 2013 yıllarında teknolojiye ilişkin patent başvurusunda bulunup, Darren Eastman'ın adını kullanmadı.

Eski Apple mühendisi, Steve Jobs'ın ölümünden sonra şirketin yokuş aşağı gittiğini de sözlerine ekliyor. İddiasına göre Jobs, Eastman'a 2006 yılında daima Apple'da çalışacağına dair bir söz de verip, Mac sistemindeki donanım ve yazılım sorunlarını doğrudan kendisine bildirmesi talebinde bulunmuş. Eastman'a göre bu raporlar, Jobs 2011 yılında vefat edene dek sürekli verilmiş.

Mühendise göre Apple, yeni CEO'su Tim Cook göreve gelince kaliteye olan bağlılığını azaltmış durumda. Kendisine göre Apple'ın şirket içi kültüründe önemli değişimler var.

Bakalım Darren Eastman, eski şirketine karşı başlattığı hukuk mücadelesinde başarılı olabilecel mi.