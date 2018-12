Eski Astronot: “İnsanlı Mars Görevleri Aptalca”

Mars’a gitme planlarıyla ilgili hemen herkesin bir fikri var. Kimileri bu girişimi bilimsel bir atılım, kimileri zenginlerin kendilerini kurtarmak için yöntemi olarak görüyor. Astronot Bill Anders ise projeyi aptalca buluyor.

Apollo 8, Dünya’nın yörüngesinin dışına çıkmanın mümkün olduğunu ispatlayan uzay yolculuğunu yapan uzay mekiğinin adı. Bu mekiğin pilotu ise NASA’dan Bill Anders idi.

NASA, yakın zamanda Ay’a insanlı görevler gerçekleştirmek istiyor. Bu isteğin sebebi ise ileride Mars’a iniş için gerekli olacak yeteneklerin teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak. NASA henüz bu girişimle ilgili sorulara cevap vermiş değil.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan 85 yaşındaki eski astronot Bill Anders, insanlı görevleri neredeyse saçma bulduğunu ifade ediyor.

Anders, BBC Radio 5 radyosuna yaptığı açıklamada, dikkat çekici insansız görevlerin büyük bir destekçisi olduğunu söylüyor. Bu desteğin sebebi olarak da, insansız görevlerin çok daha ucuz olmasını gösteriyor. O’na göre kamuoyu bu projeye destek vermiyor. Amacımızın ne olduğunu ve bizi Mars’a gitmeye neyin ittiğini sorgulayan astronot, halkın da bu konuya ilgi gösterdiğini düşünmüyor.

Bu esnada Mars, robotlarla keşfedilmeye devam ediliyor. En son olarak InSight aracı, ekipmanlarından birinin kurulumunu tamamlamayı başarmıştı.

1968 yılının Aralık ayında, Florida’daki Canaveral Burnu’ndan havalanan bir Saturn V roketiyle yapılan Apollo 8 görevinde, Anders ve arkadaşları gezegenimizin yörüngesinden ayrılıp, Ay’ın etrafında 10 tur atarak geri gelmişti. Yörüngede 20 saat geçiren ekip, Pasifik Okyanusu’nda belirlenen iniş noktasından 4.5 kilometre mesafede okyanusa inmiş, uçak gemisi USS Yorktown tarafından alınarak karaya getirilmişti. Bu görevde elde edilen veriler sayesinde 7 ay sonra Ay’a ayak basmak mümkün olmuştu.

Anders NASA’nın eski günlerinden çok uzak olduğunu da söylüyor. O’na göre NASA artık bir iş programına dönüşmüş durumda. Kurumun bugün Ay’a gidemeyeceğini savunan Anders, 1970’lerde Apollo programının sona ermesinin ardından başlatılan programlardan da memnun değil. O’na göre NASA, insanlı programları yürütmekte çok başarısız.

Aynı görevde yer almış olan bir başka astronot olan Frank Borman ise Bill Anders kadar sert değil. O’na göre Güneş Sistemi’nin keşfi çok heyecan verici ve insan da bu keşiflerin parçası. Öte yandan, Borman Jeff Bezos ve Elon Musk’ın Mars kolonisi fikirlerini saçma ve anlamsız buluyor.

Kendi görevlerinden de bahseden Borman, görevlerinden geriye kalan en önemli mirasın “Earthrise” adlı fotoğraf olduğunu söylüyor. Bu ikonik fotoğrafta, uzayın karanlığı içerisinde Dünya gözüküyor.

Frank Borman ve Bill Anders, uzay görevinin 50. yılı için hazırlanan bir belgeselin parçası olarak BBC Radio 5’e konuk oldular. Christmas on the Far Side of the Moon adlı belgesel bugün yayınlanacak.