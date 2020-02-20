2014 ile 2019 yılları arasında Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya özel App Store'un bir numaralı ismi olan Tom Sadowski, bir kitap yazdı. App Store ile ilgili olarak yazılan kitap, Apple tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Şirket, dünya genelinde ciddi bir popülariteye sahip ve pek çok kullanıcı, Apple tarafından geliştirilen ürünlere adeta hayran. Ancak bu popülarite ve hayranlık seviyesi, Apple'ın gerçekten de şeffaf bir şirket olduğu ve şirket bünyesinde yapılan her işlemin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Neticede diğer şirketlerde olduğu kadar Apple'da da bazı 'karanlık' sırlar bulunuyor.

Tom Sadowski, eski bir Apple çalışanı. Şirket için de önemli bir yere sahip olan Sadowski, 2014 ile 2019 yılları arasında Almanya, Avusturya ve İsviçre'ye özel App Store'un bir numaralı ismiydi. Sadowski şimdi, Apple ile ilgili bir kitap yazdı. Almanca olarak yazılan kitap, Apple tarafından ciddi bir memnuniyetsizlikle karşılandı. Hatta Apple, bu kitabın yayınlanmasını ve kitapseverlerle buluşmasını dahi istemiyor.

Söz konusu kitabın ismi "App Store Confidential" ve kitabın hem ön hem de arka kapağına bakıldığında Apple için herhangi bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Yazar, kitabın arka kapağına düştüğü notta Apple ile ilgili samimi bir sunum hazırladığını söylüyor. Apple'a da ciddi bir gönderme yapan yazar, kitapta herhangi bir şirket sırrının bulunmadığını aktarıyor.

App Store Confidential kitabında, Apple'ın 2008 yılında kullanıma sunduğu "App Store" isimli uygulama mağazasından bahsediliyor. App Store, piyasaya sürüldüğünde sadece 500 uygulamaya sahipti. Ancak sonraki 10 yıllık süreçte öylesine büyüdü ki tek başına, fast food Mc Donalds'ın iki katı satış yapmayı başardı. Peki bu başarının ardında yatan gizem neydi? Sadowski, yazdığı kitapta bunları anlatıyordu.

Kitabın içerisinde yer alan bazı bölümlerde, Apple'ın geliştiricilere verdiği tavsiye ve yapılmaması gerekenler listesinden bahsediliyor. Ayrıca yazar, Apple'ın bir pazarlama ortaklığına da değiniyor ve bu ortaklığın neden daha başlamadan bittiğini anlatıyor. Sadowski, Apple CEO'su Tim Cook ile yapılan gizli görüşmelerde nelerin konuşulduğuna dair bazı konulara da açıklık getiriyor.

Apple, bu kitabın okunmasını istemiyor. Kitabın yayımcı kuruluşuna da bir mektup yazan şirket, basılan kitapların toplanılması ve imha edilmesi gerektiğini belirtiyor. Konuyla ilgili önemli basın kuruluşlarına da demeç veren Apple, hiçbir şirketin iş uygulamalarının kamuoyu ile paylaşılmasını istemeyeceğini söylüyor. Apple'ın kitapla ilgili neden bu kadar agresif davrandığı bilinmiyor.