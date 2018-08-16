Bundan kısa bir zaman önce Tesla ile eski bir çalışanı hakkında tatsız olaylar yaşanmıştı. Tehdit edildiğini belirten çalışanın şirkete dava açması sonrasında ise olay daha da büyümüştü. Şimdilerde Tesla’nın eski bir mühendisi de güvenlik açığından haberdar olan herkesin susturulduğunu söylüyor.

Son yılların en popüler firmalarından olan Tesla, attığı her adımla haberlere konu olmayı başarıyor. Öyle ki başardığı işler kadar çalışanlarına olan davranışlarıyla da gündeme gelen Elon Musk, şimdi eski bir Tesla mühendisi ile başa çıkmaya çalışıyor. Öncesinde Martin Tripp ile çeşitli sorunlar yaşayan firma, sonrasında bu kişi ile mahkemelik olmuştu. Firmanın kalite ve güvenlik sırları hakkında konuştuğu gerekçesi ile çalışanına tepki gösteren Tesla, ardından iddialara göre Tripp’i susturmaya çalışmış ve eski çalışanına karşı dava açmıştı.

Bu noktada eski bir Tesla mühendisi de firma ile ilgili çeşitli iddialarda bulunuyor. Konu hakkında Business Insider’a konuşan Cristina Balan isimli eski çalışan, firma hakkında önemli bilgileri ve muhtemel yanlışları bilen kişilerin susturulduğunu belirtti. Haklı olarak bu iddia sonucunda gözler Tesla’ya çevrildi ancak şirket, konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Olay aslına bakarsanız yakın bir zamanda gerçekleşmedi. 2014 yılında gerçekleştirilen bir toplantıda Balan, Tesla’nın tasarımı ve bazı önemli parçaları hakkında endişelerini dile getirmişti. Bu kaygılarının Tesla tarafından göz ardı edildiğini belirten Balan, sonrasında şirkettin atılmıştı. Bu olay sebebi ile firmaya ayrımcılık ve misilleme iddiasıyla dava açan Balan, hakkını aramaktan da çekinmedi.

Benzer bir konuyla Martin Tripp ile de davalık olan Tesla’nın bu davranış biçimi Balan’ın iddiaları sonucu biraz daha göz batmaya başladı. Öyle ki Tripp de şirketin işletim sistemine girmekten haksız yere suçlanmış ve Tesla’nın kötü parçalar kullandığını söylemesiyle karalama kampanyaları ile karşılaşmıştı. Bu bağlamda 2010 yılında Tesla’da iş başı yapan ve şirket için 4 yıl çalışan Balan’ın hikayesi de Tripp ile benzerlik gösteriyor.

Kendini ‘mezbahadaki bir koyun’ gibi hissettiğini söyleyen Balan, firma içinde söylenenin aksine bir hiyerarşinin hakim olduğunu ve yöneticilerin mühendislerin söylediklerine hiçbir şekilde önem vermediklerini, tüm kusurları göz ardı ettiklerini ifade etti. Buna ek olarak firmanın önemsediği tek şeyin satış olduğunu, kalitenin ise dikkate alınmadığını söyleyen eski mühendis, Tesla hakkındaki olumsuz düşünceleri tekrar tetikledi.