Eski Blizzard Çalışanları Onayladı: Diablo 4 Geliyor

Diablo Mobile ile oyuncuların hışmına uğrayan Blizzard, Diablo 4 çalışmalarına hız kazandırmışa benziyor.

Blizzcon etkinliğinde Diablo 4 yerine iOS ve Android platformları için Diablo Mobile'ı duyuran ve YouTube'da aldığı dislike sayısıyla olumsuz bir rekora imza atan Blizzard, Diablo 4'ün çalışmalarına hız vermiş olabilir.

Kotaku'nun 11 eski Blizzard çalışanıyla yaptığı röportaja göre, Reapor of Souls sonrası iptal edilen proje Hades'in yerine yeni bir proje geliyor: Fenris.

Aynı Blizzard çalışanları, oyunun sloganı olarak o dönem 'Embrace The Darkness' yani 'Karanlığı Özümse' seçildiğini ancak şu anki süreçten doğal olarak haberdar olmadıklarını belirtti. Oyunun 2016 yılında geliştirilmeye başlandığını belirten çalışanlar, henüz erken gelişim aşamasında olduğunu tahmin ettiklerini ve 2020 veya sonrasında piyasaya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Son olarak sizleri heyecanlandırır mı bilinmez ama Pokemon GO'dan esinlenen bir Warcraft mobil oyununun da elinin kulağında olduğu belirtiliyor. Anlaşılan Blizzard, Diablo konusunda hayranların kalbini geri kazanacak ama mobil oyun konusunda da geri adım atılmayacak.