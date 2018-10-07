Dijital para birimleri konusunda uzman olan ve Blockchain Capital adlı Blockchain yatırım firmasını yöneten Spencer Bogart'a göre BitCoin (BTC) fiyatları neredeyse düşebileceği en alt seviyeye inmiş durumda.

CNBC'nin "Fast Money" programında konuşan Bogart, en yüksek seviyeleriyle kıyaslandığında yüzde 70 değer kaybettiklerine işaret ederek, BitCoin ve piyasanın dibe vurmaya yakın olduğunu iddia etti. Bogart ayrıca kripto paralar hakkında çıkan haberleri de piyasa tekrar artış pozisyonuna geçtiğinde kamp ateşini tutuşturmakta kullanılacak çıralar olarak gördüğünü de ekledi.

"Geçen yılın sonlarına doğru, piyasalar tavan seviyeye yükselmişken, kötü haberlerin pek de piyasaya etkisi yokmuş gibi gözüküyordu [...] Şimdi bu durumu öteki taraftan görüyoruz, TDi Ric Eldeman ve Yale ile haberlere çıktığımızda piyasalara bir etkisi olmuyor.

Bogart'ın BTC fiyatlarının dibe vurması ile ilgili görüşleri, Galaxy Capital Management adlı kripto para yatırım şirketinin kurucusu Mike Novogratz gibi piyasanın önemli aktörlerinin görüşleri ile benzerlik gösteriyor. Novogratz geçen ay attığı bir tweet'te dijital paraların değerlerinin dibe vurduğunu söylemişti. temmuz ayında Güney Kore'de yapılan Beyond Blocks konferansında konuşurken de pek çok kurumun önümüzdeki iki ya da üç yıl içerisinde kripto endüstrisine gireceğini öngörmüştü.

Bu hafta başında Cointelegraph'a göre piyasada yer alan kurumsal aktörlerin yüzde 54'ü, bu yılın en düşük seviyesini gören BTC'nin hali hazırda dibe vurduğuna inanıyordu. Piyasada yer alan kurumların yüze 57'sine göre BTC fiyatları 2019 sonunda 15,000 Amerikan Doları'ndan yukarıda olacak.

Temmuz ayında Fundstrat'tan Tom Lee BTC açısından boğa pozisyonunu korurken, yıl sonunda BTC fiyatlarının 22 ila 25 bin Dolar arasında olacağını iddia etti. Ağustos ayında Lee, BTC'nin yılı patlama yaparak yukarıda bitireceğini söylerken gelişen piyasalar ile olan bağlantısına da dikkat çekti.

Yakın zamanda BTC önemsiz fiyat değişimleri yaşayarak 6,600 dolar bandında hareket ediyor.