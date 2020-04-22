Eski CIA Ajanından 11 Eylül Saldırıları İtirafı

ABD tarihindeki en büyük saldırılardan olan 11 Eylül’ü konu alan bir belgeselde konuşan CIA’in eski ajanı Bob Grenier, önemli itiraflarda bulundu. Grenier, El Kaide lideri Usama bin Ladin’in yerini 11 Eylül öncesinde tespit ettiklerini, ancak dönemin başkanı Bill Clinton’ın sivil kayıplar için bin Ladin’in öldürülmesine karşı çıktığını söyledi.

11 Eylül 2001'de ABD’deki İkiz Kuleler’e El Kaide tarafından saldırı düzenlenmişti. Gerçekleştirilen eylemde El Kaide militanları tarafından ele geçirilen 4 uçaktan iki tanesi İkiz Kuleler’e, biri ise ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon’a çarpmıştı. Dördüncü uçak ise ABD F-16’ları tarafından Pennsylvania kırsalında düşürülmüştü.

Toplamda 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden geçen 19 yılın ardından geçtiğimiz günlerde 11 Eylül’le ilgili yeni bir belgesel yayınlandı. The Longest War isimli belgeselde 11 Eylül saldırısı ve öncesi ile ilgili önemli iddialar dile getirildi.

CIA’in eski ajanı: Usame bin Ladin’i öldürebilirdik

The Longest War’da röportaj yapılan isimlerden olan CIA’in İslamabad bölgesi eski şefi Bob Grenie, 11 Eylül’le ilgili önemli bir iddia ortaya attı. CIA’in eski şeflerinden Grenie, 20 Aralık 1998 tarihinde Usame bin Ladin’in Afganistan’ın Kandehar ilçesinde olduğu yönünde bir istihbarat aldıklarını söyledi. İstihbaratı bin Ladin’i öldürmek için kullanmak isteyen CIA, bin Ladin’in ilçeden çıkışında patlayacak bir bomba düzeneği hazırlama önerisinde bulundu.

Yapacakları bombalı saldırı için ABD yetkililerine danıştıklarını söyleyen Grenie, saldırının kesinlikle mümkün olmadığını ve saldırıyı düzenlemeleri halinde hapis cezası alacakları cevabını aldıklarını söyledi.

Bin Ladin’e dönük yapılacak bombalı saldırının durdurulmasını dönemin başkanı Bill Clinton’ın imzaladığı bir yasaya bağlayan Bob Grenie, Bill Clinton’ın özel olarak bombalı saldırıyı engellediğini de sözlerine ekledi.

Belgeselde Clinton’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı da bulunuyor

The Longest War belgeselinde ABD’nin eski başkanlarından olan Bill Clinton’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı da yer alıyor. Ses kaydında Bill Clinton, ortaya çıkan bir fırsatta Usame bin Ladin’in yakalanabileceğini söylüyor. Clinton, Bin Ladin’in gelen istihbarat doğrultusunda öldürülebileceğini ama bu eylemde 300 kadın ve çocuğun da ölebileceğini söylüyor.

El Kaide’nin İkiz Kuleler’e ve Pentagon’a gerçekleştirdiği saldırı, daha sonra ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesine gerekçe olarak gösterildi. 11 Eylül'den birkaç hafta sonra ABD, askeri harekatla Afganistan’a saldırdı. 2001’den beri de ABD askerleri, Afganistan’da yer almaya devam ediyorlar.

CIA’in İslamabad eski şefi Bob Grenie’nin bin Ladin’in öldürülebileceği, ama bu fırsatın kaçırıldığı yönündeki açıklamaları 11 Eylül’ün üzerinden yaklaşık 19 yıl geçtikten sonra saldırının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bob Grenie’nin açıklamaları, hakkında zaten birçok komplo teorisi olan 11 Eylül saldırı hakkında yeni komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.