Eski CIA Ajanından Şaşırtıcı Kılık Değiştirme Taktikleri

Eski CIA ajanı Jonna Mendez, görevde olduğu dönemlerde nasıl kılık değiştirerek casusluk yaptığını paylaştı.

Wired'ın YouTube kanalında yayınlanan özel röportajda, en bilindik casusluk ve sızma yöntemi olarak bilinen kılık değiştirmenin ayrıntılarına değinildi. Görev yaptığı süre içerisinde ortaklarını ve ülkeye gelen yabancıları korurken zorlandığını belirten Mendez, kılık değiştirmenin hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtti.

İşte Videodan Dikkat Çeken Ayrıntılar

Mendez'e göre kadınlar potansiyel olarak bu işte erkeklerden çok daha başarılı. Nitekim bir kadının erkek kılığına girmesi çok daha mümkün.

Kimlik değiştirmede en önemli hususun birine benzemekten çok 'kendisine hiç benzememek' olduğu belirtiliyor. Nitekim ajan deşifre olsa bile ona dair bilgiler hiçbir şekilde açığa çıkmamalı.

Kılık değiştirmede önce saçlar halledilmeli. Eğer o anki imkanlarla ajanın daha genç veya daha yaşlı görünmesi arasında bir tercih yapılacaksa yaşlı model seçilir. Nitekim genç erkekler, stereotip olarak yaşlılara göre daha tehditkar.

Surat manüpülasyonunda makyajdan çok protez önem taşıyor. Ana hatların yanı sıra çenedeki çıkıntı, alın genişliği ve şakakların sivrileştirilmesi gibi detaylar çok ama çok önemli.

Kılık değiştirilirken en çok önem verilen bölgelerden biri de ağız. Burada ajanın yeteneğinin yanı sıra konuşma biçimini, telaffuzlarını değiştiren cihazlar ve eklentiler de kullanılıyor.

Detaylar çok ama çok önemli. ABD'de insanların birileri tarafından takip edildiği fikrine çok çabuk inandıkları biliniyor. Bu sebeple örneğin Avrupa'daki bir ajanın; çatal ve bıçak kullandıktan sonra yemeği ağzına götürmeden bıçağı bir kenara bırakması gerekebilir. Nitekim ABD'de ve Avrupa'da bu küçük detay arasında dahi farklar var.