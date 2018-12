İş hayatında en çok çaba sarf ettiğimiz şeylerden biri, yeterliliğimizi ve bilgi seviyemizin yüksekliğini yöneticilerimize ve birlikte çalıştığımız insanlara kanıtlamak ancak bu en doğru yol olmayabilir.

Hazırladığımız özgeçmişlerde bile her zaman her şeyi bildiğimizi göstermeye çalışırız. Hatta pek çok özgeçmiş altı doldurulamayacak 'özellikler' ile dolu olur çünkü hepimiz önemli olanın her şeyi bilmek olduğunu düşünürüz.

Ancak aslında bu kendini kanıtlama çabası, bir insan kaynakları uzmanı olan Sarah Wagener'e göre doğru değil. Çünkü her şeyi bildiğimize inanmak ve eforumuzu sürekli bunu kanıtlmaya çalışarak harcamak hem kendimizi geliştirmemizi ve yeniliklere açık olmamızı engelliyor hem de iletişim süreçlerinde sorunlara yol açıyor.

Wagener'e göre birlikte çalıştığımız insanlara ve patronlarımıza karşı açık olarak çok yetkin olmadığımız konularda onlardan yardım istemek, çok daha pozitif bir tavır ve gelişimimize de yardımcı oluyor. Aynı zamanda gelişime açık ve öğrenmeye hevesli görünmek ve bildiğimizi iddia ettiğimiz ancak üstesinden gelemeyip afalladığımız işlerdense yardım isteyerek olması gereken şekilde yaptığımız işler çok daha iyi bir izlenim yaratacaktır.

Tabii ki çalıştığınız şirketin nasıl bir yapısı olduğunu bilmek de bu noktada oldukça önemli ve Wagener'e göre yöneticilerin 'çalışanlarına yardım etmekle görevli' görüldüğü şirketlerde bu yol her zaman için işe yarıyor.