Çin'de kullanımı yasaklı arama motoru Google, Çin hükümetinin sansürlerine uygun arama motoru geliştiriyor. 'İnsan Hakları', 'Özgürlük' gibi kelimelerin yasaklı olacağı Dragonfly'a tepkiler yağıyor.

Google’ın olay yaratan sansürlü arama motoru Dragonfly’a tepkiler devam ediyor. Çin için özel olarak tasarlanan sansürlü arama motoruna Google içinden ve dışından birçok insan karşı çıkıyor. Bu sefer Dragonfly projesini öğrenince ayrılan Google’ın eski bir çalışanı, milletvekillerine yazdığı bir mektupla konuyu gündeme getirdi.

Milletvekillerine açık bir mektupta Google’ın “gözetim ve hesap verebilirliğe” ihtiyacı olduğunu belirten Jack Poulson, proje konusunda şirketin şeffaf davranmasını talep etti. Google araştırma uzmanı Poulson, geçen ay şirketin Çin için sansürlü arama motoru geliştirme çabalarının bildirilmesi üzerine istifasını verdi.

Poulson, yasa koruyucuların Google’ın hizmetleri üzerinde daha şeffaf ve hesap verilebilir olmaları için yönlendirme yapmaları gerektiğini savunuyor. Eski Araştırma ve Makine İstihbarat departmanı çalışanı, yanlızca verilerin değil aynı zamanda bu verilere dayanarak tasarlanan ve dağıtılan sistemlerin gözetime ve hesap verebilirliğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Google, mektubun ortaya çıkmasıyla birlikte hemen Baş Gizlilik Görevlisi Keith Enright’ı gönderdi ancak asıl gerginlik Cuma günü yaşanacak. Google’ın anti-Trump arama algoritması geliştirdiği iddiası nedeniyle şirketin CEO’su Sundar Pichai Washington'da başsavcı ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Twitter ve Facebook gibi ABD hükümetiyle burun buruna olan Google, anti-Trump hareket iddialarını reddetti; yayınlanan mektupla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.