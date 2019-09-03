Apex Legends, son zamanlarda giderek düşen oyuncu sayısından rahatsız olmuş gibi görünüyor. Bunun farkına varan EA, oyuna 5 yeni karakter eklemeye hazırlanıyor. Tüm bu karakterlerin özelliklerini ve yeteneklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Son zamanların popüler hayatta kalma oyunlarından olan Apex Legends’in yeni etkinliği “Voidwalker”, bugün itibariyle başlayacak. Birçok farklı modu, mağaza öğelerini ve farklı türde rekabeti işleyecek bu temalı etkinlik henüz çok yeni olmasına rağmen, bugün oyuna son gelecek karakterle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

İlk başlarda firmanın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Gamestop konferansında sızan görüntüler sayesinde “Crypto” karakteriyle ilgili bazı detayları öğrenmiştik. Buna göre yeni karakter, “Crypto” olarak adlandırılacak ve düşmanları uzaktan görebilecekti. Ancak yeni bilgiler, oyuna 1 değil tam 5 tane yeni karakterin ekleneceğini söylüyor. Gelin tüm bu karakterlerin özelliklerine yakından bakalım.

“Crypto”: Gözetleme Uzmanı:

Taktik Yetenek (Q): "Gözetleme Uçağı" Crypto, bu yeteneği kullandığında bir drone çağıracak ve bu drone, 40 saniye boyunca 200 metre mesafeye kadar düşmanları gözetleyebilecek. Ayrıca drone, eğer yok edilirse 10 saniye içerisinde tekrar kullanılabilir olacak.

Pasif Yetenek: "Neurolink" - Kripto ve takım arkadaşları, gözetleme uçağının 30 metrelik mesafe içerisinde ne tespit edebildiğini görebilecekler.

Üstün Yetenek: "Drone EMP" – Bu yetenek ile çağrılan drone, bir çeşit elektromanyetik patlama yaratacak. Bu patlama; düşmanlara kalkan hasarı verecek, onları yavaşlatacak ve tüm tuzakları devre dışı bırakacak. (Bir anlamda da çalışma mekaniği, “arc star” bombasıyla benzerlik gösterebilir.)

“Blisk”: Elit Paralı Asker:

Taktik Yetenek (Q): "Bıçak Fırlatma" - 20 hasar verir ve hedefi işaretler. Daha önceden bu yetenek ile işaretlenen bir hedefi öldürmek çift kredi kazandırır.

Pasif Yetenek: "Sorgulama" - Bir düşmanı “finisher” ile öldürmek, 10 saniye boyunca takım arkadaşlarının yerlerini gösterecek.

Üstün Yetenek: "Payday" – Başarıyla yok edilen takımlardan kredi kazanılacak. Bu krediler ise bazı geliştirmelerde kullanılabilecek. (Henüz net olarak bilinmiyor.)

“Rampart”: Yangıncı:

Taktik Yetenek (Q): "Amped Cover" - Arkasında duran herkese zarar veren bir tür koruma kalkanı/kapağı oluşturacak.

Pasif Yetenek: Rampart, eğer oluşturulan bu koruma kalkanının içinden ateş ederse silahı çok daha fazla güçlenecek. Ek olarak ikinci bir pasif yeteneği olan Rampart, bu yeteneği sayesinde hafif makineli silahların şarjör kapasitesini arttırabilecek ve daha hızlı şarjör değiştirebilecek.

Üstün Yetenek: "My friend Maxim" – Bu yetenek sayesinde Rampart, yere takımındaki herkesin kullabileceği bir ağır makineli silah yerleştirecek. Bu silah, “ağır” cephane ile çalışacak. Rampart’ın, bu sayede oyunun son anlarında oldukça etkili bir karakter olması bekleniyor.

“Immortal”: Kalkan Destekçisi:

Taktik Yetenek (Q): "Shield Charger" – Immortal, bu yeteneğiyle takım arkadaşlarının kalkanlarını şarj etmek için “nanite” adı verilen bir tür bulut salgılayacak.

Pasif Yetenek: “Hard to Kill” - Bu yetenek, Immortal’ın yere düştüğünde kendini tekrar kaldırmasını sağlayacak. (Tıpkı seviye 4 “knockdown shield” gibi.)

Üstün Yetenek: "Rise of the Phoenix" – Bu yetenek, Immortal’ın sağlığını ve kalkanını tam bir şekilde geri yükleyecek ve çevredeki takım arkadaşlarının 30 saniye boyunca kendi kendilerini kaldırmasına olanak sağlayacak.

“Jericho”: Cephe Görevlisi:

Tactical Ability: “Ballistic Shield” - Bu yetenek, Jericho’yu, gelen ateş ateş bombalarından koruyan bir balistik vücut korumasını aktif hale getirecek.

Pasif Yetenek: “On Your Six” – Jericho’nun balistik kalkanı, aktif olarak kullanılmadığında onun sırt bölgesini koruyacak ve arkadan gelebilecek olan darbelere karşı onu koruyacak.

Üstün Yetenek: "Shield-Breaker Javelins" – Jericho, bu yeteneğini kullandığı taktirde düşmanlarının zırhlarını yakacak olan elektrik yüklü bir mızrak atacak. Jericho, bu yeteneği dahilinde 2 adet mızrak fırlatabilecek.

Bu yeni karakterlerin hepsi, oyuna heyecan verecek eklemeler gibi duruyor. Bu bilgiler, şimdilik kesin değil; yani Apex ekibi, karakterleri sunmadan önce bazı birkaç küçük değişiklik yapabilir ya da oyuna hiç eklemeyebilir. Son olaraksa karakterlerin hangi tarihte oyuna ekleneceği henüz bilinmiyor.