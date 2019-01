Eski IGN Editörü: The Last of Us 2, 2019 Yılında Çıkacak

Eski IGN ediörü, PS4'ün en çok beklenen son yapımlarından olan The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihini ağzından kaçırdı.

Geçtiğimiz haftalarda, Amazon İtalya tarafından çıkış tarihi 29 Mart 2019 tarafından listelenen oyunun Amazon sayfası, bir süre sonra bu çıkış tarihi silinerek yeniden yayına alınmıştı. Bugün de eski IGN editörü Alanah Pearche, oyunun çıkışının 2019'da gerçekleşeceğini müjdeledi. "Oyunu 2019 yılında görebilecek miyiz?" sorusuna, %100 diyerek yanıt veren Pearce, daha sonra da "Bunu birçok insandan birçok defa duydum. Ancak henüz resmen duyurmadıklarına göre bu tip şeylerin değişebileceğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu. Yukarıdaki tweetleri attıktan kısa bir süre sonra iki tweet'i de silen Pearce, daha sonra sorulan soruların hiçbirine yanıt vermedi. Buna karşın Alanah Pearce yaklaşık 3 senelik bir IGN geçmişine sahip ve bu konularda kulağının delik olduğunu da belirtmekte fayda var. Görünen o ki The Last of Us 2'ye adım adım yaklaşıyoruz.

Kaynak : https://extra.ie/2019/01/07/sport/sport-extra/last-of-us-part-ii-will-launch-in-2019-says-former-ign-editor

