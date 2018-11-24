Eski iPhone'larınızı Yenilemeniz İçin 5 Neden

Eğer bir iPhone 6S ya da daha önceki modellerden birine sahipseniz bu haber tam olarak sizi ilgilendiriyor. Çünkü artık iPhone’unuzu yenilemenin vakti geldi de geçiyor bile. Yeni cihazların, eski cihazlara göre yaşam kalitenizde oluşturduğu önemli farkları belirtmek için 5 ana başlık altında bir liste oluşturduk.

Apple, ürettiği yeni iPhone modellerine öyle özellikler ekledi ki iPhone 6S ve önceki modellerin, yeni modeller ile arasındaki farklar hiç olmadığı kadar fazla. Pil ömrü, performans, tasarım ve kamera konularının da dahil olduğu 5 önemli sebebi araştırdık. iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6 ve ya 6S sahibiyseniz, işte dikkat etmeniz gereken o maddeler:

1-Pil Ömrü

Eski model bir iPhone kullanıcıysanız, pil ömrü konusunda ne kadar dertli olduğunuzu zaten söylememize gerek yok çünkü yalnız değilsiniz. Diğer Apple kullanıcılarından birinin sitemine kulak verelim:

“Ben bir iPhone 6 kullanıyorum. Bir tam bataryayla saat 17’yi görmek neredeyse imkansız. Her gün, telefonumu iki kez şarj etmek zorunda kalıyorum. Hatta birkaç hafta önce, havanın çok soğuk olduğu bir gün, telefonum %30 şarj seviyesindeyken kendini kapattı.”

"Telefonu yalnızca iki yıldır kullanıyorum ve durum böyleyse, benden daha fazla süredir kullananların deneyimlerini hayal bile edemiyorum."

Apple, tanıttığı 3 yeni iPhone için batarya sürelerini şöyle açıkladı:

iPhone XS: 14 saat video oynatma, 12 saat internet kullanımı ve 20 saat konuşma süresi

iPhone XS Max: 15 saat video oynatma, 13 saat internet kullanımı ve 25 saat konuşma süresi

iPhone XR: 16 saat video oynatma, 15 saat internet kullanımı ve 25 saat konuşma süresi

iPhone’nunuzu yeniledikten sonra yaşayacağınız batarya ömrü deneyimi, değişim için tek başına bile büyük bir sebep.

2-Kamera

Geçtiğimiz yıl kullanıcılar ile yapılan testlerde, 3 yıllık iPhone 6S’e ve yeni olan iPhone 8’e ait fotoğraflar arasında çok büyük bir fark edilmemişti. Ancak bu yıl piyasaya sürülen modellerde, kamera faktörü gerçekten fark yaratıyor.

Aynı yeri, iPhone 6S ve iPhone XR ile fotoğrafladığınızda ortaya çıkan görseller bunlar:

İkisi arasındaki kalite farkı çok net. Bu farkın en büyük nedeni de Apple’ın, yeni model iPhone modellerine daha iyi düşük ışık performansı sağlayan bazı güncellemeler eklemesi ve ayrı pozlamaların en iyi kısımlarını, otomatik olarak tek bir fotoğrafta birleştiren ‘Smart HDR’ özelliğinin eklenmesi.

3-Performans

Eski bir iPhone sahibi olmanız, telefonunuzun da eski bir çip kullandığı anlamına gelmektedir.

Örneğin iPhone 6S, üretildiği dönemin en üstün çipi A9’u içerirken, günümüzde üretilen iPhone modellleri A12 Bionic çip kullanıyor. Tabii ki yeni nesil bir işlemci kullanmanın sağladığı yüksek hız, arttırılmış gerçeklik ve portre modu gibi harika özelliklerden mahrum kalıyor olmanız da değişim için başlı başına bir sebep.

Genel olarak yaşanan telefondaki yavaşlık, geçişlerdeki akıcılığın kaybolması, bir fotoğraf göndermek için bile yaşanan bekleme sorunlarının en iyi çözümü, iPhone XS veya iPhone XR modellerinden birine geçiş yapmak olabilir.

4-Tasarım

Geçtiğimiz seneye kadar iPhone modelleri, siyah veya metalik renklerde, üzerinde bir ‘Home’ tuşuyla, ve çerçeveli benzer tasarımlarla piyasaya sürülüyordu. Bilindiği üzere bu durum, iPhone X ile birlikte değişti. ‘Home’ tuşu kaldırıldı, ‘Çentik’ eklendi ve iPhone modelleri yeni bir çehre kazandı.

Apple, bu yıl çıkardığı iPhone XS, XS Max ve XR modelleri için de bu tasarımı devam ettirdi. Bu tasarım değişikliği, bir iPhone 8 sahibi bile olsanız telefonunuzu eski gösterecektir.

Tasarımın, telefon alırken kimileri için ilk parametre olmadığının farkındayız fakat güzel tasarıma sahip bir iPhone’un iyi hissettirdiği kesin.

5-Yeni Nesil Özellikler

Apple’ın 5S’e kadar sunduğu yeni işletim sistemi iOS 12 sayesinde, eski iPhone’unuz yenilerin yaptığı birçok işlevi yapabiliyor. Fakat eski modellerin geride kaldığı bazı kritik özellikler bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Face ID – iPhone X ile gelen özellik ile, yüzünüzü kullanarak telefonunuzun kilidini açabilirsiniz. Bu özellik iPhone X, XS, XS Max ve XR modellerinde kullanılabilir durumda.

Kablosuz Şarj Özelliği – Cihazınızı fişe takmak yerine, bir bar üzerine bırakarak kablosuz şarj edebilirsiniz. Bu özellik de iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max ve XR modellerinde bulunuyor.

Daha Fazla Depolama Alanı – Eski iPhone sahiplerinin en büyük derdi, cihazlarında yer kalmaması sorunu. Yeni modellerde ise bu sorun ortadan kalkıyor. Örneğin iPhone XS, 512GB bir depolama alanıyla birlikte geliyor.

Eğer bu başlıklardan hiçbiri, sizi yeni bir iPhone almaya ikna etmediyse telefonunuzu bir süre daha kullanmaya devam edin. Ancak geçen zamanla birlikte, iPhone 4 ve 5 modellerinde olduğu gibi Apple’ın servis desteğinin de kaldırılabileceği aklınızda olsun.