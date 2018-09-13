Dün gece Apple ürünlerine yapılan yeni zamlar, sosyal medyayı ikiye böldü.

Yakın zamanda iPhone, iPad veya MacBook gibi Apple ürünlerini almayı düşünenler, dün yapılan Apple lansmanı sırasında aldıkları zam haberi ile yıkıldı ve haklı isyanını, sesini en çok duyurabileceği yere, yani sosyal mecralara taşıdı. Bunun dışında zamlar, elinde özellikle iPhone 7 ve iPhone 8 gibi şirketin yakın geçmişte çıkardığı telefonu bulunan kişiler tarafında ise ufak bir bayram havası yaşattı. Tanıtılan yeni iPhone'ların satış fiyatları da (şimdilik dolar bazında) netleşince ortalık iyice karıştı. Apple Watch Series 4'ün fiyatı dahi 4000 bin TL'yi buluyorken yeni iPhone'ların resmi Türkiye fiyatlarını düşününce ürpermiyor değiliz...

İşte o enteresan yorumlardan bazıları;

Olaylara çok başka açılardan bakanlar da yok değildi;