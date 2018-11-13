Eski NASA Çalışanı, Joystick Şeklinde Drone Kumandası Üretti

Uçaklar ve helikopterler uçmak için joystick benzeri bir kumanda kullanıyorsa, dronelar neden kullanamasın?

Drone kumandalarının büyük kısmı video oyunu kumandalarına benziyor. Telefondan kontrol ediyorsanız bile benzer bir sisteme sahipler. Fludity Technologies ise joystick şeklinde bir kumanda geliştiriyor ve projeleri, şu anda Kickstarter aşamasında.

FT Aviator'un arkasındaki isim ise eski bir NASA astronotu olan Scott Parazynski. Tasarımı hem alıştığı gelişmiş cihazları andırıyor hem de yeni kullanıcıların da ilgisini çekebilecek kadar göz alıcı. Kumandada yedisi bir arada sistem kullanılmış. Cihazın üstünde isteğe göre özellik atanabilecek başka tuşlar ve düğmeler de var. Kumanda telefonların dar olan tarafına takılıyor, böylece görüş alanını da engellemiyor. Kolun üzerinde bulunan led ışıklar ile drone'un ne yönde olduğunu ve hangi yöne baktığını görmek mümkün.

Cihazın hem Android hem de iOS uyumlu olacağını söyleyen geliştiricilere göre kumanda, pek çok DJI drone'u ile de sıkıntısız olarak çalışabilecek.

Bu cihazla drone kontrolü daha kolay hale gelirken geliştiriciler, sistem sayesinde "uçmanın bilişsel iş yükünün" azaltılacağını söylüyorlar. Cihazda bulunan deadman's switch adlı tuş sayesinde droneların joystcke geri gelmesi sağlanıyor.

Şu anda Kickstarter'da olan projenin daha 22 günü var ve şimdiden hedeflenen 50 bin doların 30 bini toplanmış durumda. Bir aksilik yaşanmazsa 2019 Şubat'ında piyasaya çıkacak olan cihazın şu anki fiyatı 225 dolar, ancak piyasaya 450 dolardan çıkması bekleniyor.