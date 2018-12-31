PC kullanıcılarının aşina olabileceği RetroArch, çok yakında Xbox One'a geliyor. Uygulama jailbreak yapmaya gerek duymadan cihazlara yüklenebilecek.

Eğer bilgisayarda emulatörlerle oyun oynadıysanız, bir ihtimal RetroArch emulatör ismini duymuş olabilirsiniz. Neredeyse piyasadaki en iyi emülatör diyebileceğimiz bu emülatör, NES, SNES, Genesis oyunları gibi daha pek çok klasik oyunları da oynatabiliyor.

Bu emülatörü PC’ye uyarlayan geliştirici Libretro, aynı zamanda macOS, Linux, Android, 3DS ve hatta Switch platformuna da uyarladı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü bir açıklama yapan geliştirici ekibi, “2019’un başlarında bu emülatörü Xbox One’a getiriyoruz” dedi. İşin güzel tarafı ise Xbox One’a bu emülatörü yüklemek için Jailbreak gerektirmeyecek olması.

Çoğu zaman bir emülatörü oyun konsoluna yüklemek, Apple’larda olduğu gibi Jailbreak gerektiriyor. Jailbreak yapmanın da kendine göre bazı riskleri vardır. Libretro’ya göre bu riskleri göze almamıza gerek kalmadan RetroArch’ı Xbox One’a yükleyebileceğiz.

Libretro yaptığı diğer açıklamada “Uygulama Xbox mağazasında olmayacak fakat geliştirici modunu açtığınız zaman yükleme yapabileceksiniz” Bu modu açmak için Microsoft Geliştirici Hesabına sahip olmanız gerekiyor ki bu da ücret ödemeniz gereken bir hesap. Ama sistemi Jailbreak yapmak yerine daha mantıklı görünüyor. Geliştirici modunu açmadan önce bilmeniz gereken bir şey de, kapatmak için fabrika ayarlarına geri döndürmeniz gerekiyor.