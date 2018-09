Eski Oyunları Özleyenlere Muhteşem Video Oyunları Sergisi

Victoria&Albert müzesindeki video oyunları sergisi, oyun severler için nostaljik bir tura dönüşüyor.

Oyunların eşsiz sürükleyiciliğine rağmen, sanatsal nitelikleri eğlence değerinin ağırlı altında eziliyor. Onların nasıl ortaya çıktığı, neden bu kadar sevildiği pek de düşündüğümüz konular değil. Ancak Victoria & Albert Müzesi’nin yeni sergisi, video oyunları konsepti ile oyunların tozlu kapaklarını aralıyor.

İngiltere’de yapılan bu sergi, burada türünün ilk büyük sergisi olarak 2000’lerden beri yapılmış video oyunlarını sergiliyor. Bu oyunların, modern teknoloji ve sanat üzerindeki etkilerini araştırmak ve kültürel erişimi artırmak amacıyla neredeyse tüm önemli video oyunlarından oluşuyor.

Sergilenen oyunlar; nasıl inşa edildiklerini gösteren kağıt artıkları, çizimler, hayvan figürleri gibi materyallerle beraber konumlandırılmış. Sergi, odalara bölünecek şekilde tasarlanmış ve bu odalar da aynı temadaki oyunlar ya da sadece bir oyun gibi farklı özelliklere göre ayrılarak oyunseverlerle buluşuyor.

İlk odada The Last of Us , Splatoon, Journey, Bloodborne ve Kentucky Route Zero gibi önemli isimlerden bahsediliyor. İkinci bölüm ise oyunlar üzerinde yapılmış önemli tartışmaları bir araya getirilmiş. Örneğin; “Oyunlar neden beyaz erkek üzerine yaratılmış? Seks ve silah içeriği oyunlarda kullanılmalı mı?” gibi oyun dünyasının tabuları olarak nitelendirilebilecek tartışmalara yer verilmiş.

Üçüncü odada da oyunseverlerin ve profesyonel oyuncuların özel çalışmalarına yer veriliyor. Oyun dünyası için ortaya çıkan tutkunun canlandırılmış hali olarak tabir edilebilecek kadar hayranlık uyandırıyor. Son bölümde de önemli video oyunlarını gezebileceğiniz, arcade makinalarının bulunduğu bölüm ile nostaljik makinalar eşliğinde gezintiyi sonlandırmış oluyoruz.