Sevgilisini 10 Yıl 'Stalklayan' Kadına 4 Yıl Hapis Cezası

Sosyal medya ile popülerleşen "stalk" terimi üzerine belki de göreceğiniz en emsal dava ile karşı karşıyasınız. Tam olarak sosyal medya üzerinden olmasa da, bunu 10 sene boyunca sürdüren İrlandalı bir kadın, mahkemeden hapis cezası alarak ayrıldı.

Bir kadın, eski erkek arkadaşına tam 10 yıl boyunca musallat oldu. Hatta işi iyice abartarak saldırganlık boyutuna varan hareketlerde bulundu. En sonunda mahkeme karşısına çıkan kadın, dört yıl hapis cezası aldı.

İrlanda'da yaşayan Lina Tantash adlı kadının davranışları, hapis cezası almasının yanında bazı kısıtlamalarla karşılaşmasına da sebep oldu. 2007 yılında film yapımcısı Jarlayn Rice ile kısa bir ilişki yaşayan ve daha sonra terk edilen kadın, önce Rice’ın kapısına dayanmaya başladı. Ardından da iş yerinden Rice'ı sürekli olarak aramaya başladı. Tantash'ın durumu hiç de normal değildi. Zira aramaları 1-2 kez değil, günde tam 40 kez yapıyordu. Tantash’ın Rice’a gönderdiği toplam mesaj sayısı ise 20 bini bulmuştu. Yani son 10 yıldır, günde ortalama 5 defa mesaj attı.

Bununla yetinmeyen Tantash, adama ulaşmak için tam 11 adet sahte e-posta adresi açtı. Rice, evini taşınmasına rağmen kendisini kadından kurtarmakta başarısız oldu.

Aşk Sözleşmesi bile İmzalatmıştı:

Bu sözleşmeye göre Rice, kadının aramalarına 15 dakika içerisinde cevap vermek, bir ilişki içerisinde olduklarını kabul etmek ve bir yıl içerisinde evlenmek gibi yükümlülükler altına girmişti. Kadın bu sözleşme karşılığında Rice’ın 50 bin euro tutarındaki borçlarını ödediğini söylerken, Rice ise kadının hazırladığı sözleşmeye imza attığını, ama 40 maddelik bir genişleme önerisi yazarak kurtulmaya çalıştığını söyledi. Psikologlar, bu hareketin Tantash’ı daha da cesaretlendirdiğini ve kışkırttığını belirtti.

Adamı Bulana Ödül Vaadi Vermiş:

Rice en sonunda Brighton’a taşındı, orada bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Tantash ise Rice’ı bulmak için dedektif tuttu. Facebook’ta bir ilan veren kadın, kendisine Rice’ın iletişim bilgilerini bulana 1500 Euro ödeyeceğini söyledi. Adamın bulunduğu yerin yakınındaki Craydon’da bir iş bulan kadın tekrar Rice’a musallat olabileceği bir noktaya gelmiş oldu.

Tantash’ın “kaçak aşkını” bulduktan sonra ise cezalandırma süreci başladı. Rice’ın iş yerine, Rice adına 200 dolarlık pizza söylemekle başlayan Tantash daha sonra işi intihar etme ve iş arkadaşlarını öldürmek tehditlerine kadar vardırdı. Rice’a yakın olan kişileri arayıp onlara Rice’ın kendisine borcu olduğunu söyledi.

Tantash ayrıca adamın sesli mesaj sistemini hackledi ve adama fiziksel saldırıda bulunarak omzunun zedelenmesine sebep oldu.

Rice mahkemede yaptığı savunmada "Hayatımın saldırganca bir şekilde dağıtılması beni savunmasız, korkmuş ve bitkin bir hale getirdi" ifadelerini kullanarak, en kötü dönemlerinde intiharı bile düşündüğünü belirtti. Tantash ise Brighton’da işi iyice büyüttü. Rice’ın iş arkadaşı Sarah Bolland’ı kendisine rakip görmeye başlayan Tantash kadını da tehdit etti.

Mahkemede tanıklık yapan Bolland Rice ile bir ilişkisi olmadığını, okulun internet sitesinden seçilerek hedef yapıldığını söyledi.

Tantash ise savunmasında psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürdü. Tantash ayrıca Rice’ı narsistlikle ve kendisine "Gaslighting" uygulamakla suçladı. (Gaslighting: Bir insanın kendinden şüphe duymasını sağlamayı ve psikolojisini bozmayı amaçlayan, sistematik bir manipülasyon tekniği.)

Hakim kararı okurken Tantash’a "Benim görüşüme göre siz ahlaksız, aldatıcı ve manipülatif bir kadınsınız. Rice'a ve Bolland'a yaptıklarınızdan ötürü utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu belirten Tantash ise cezasını kabul ederken, karşılık olarak İngiltere’yi terk etmeyi teklif etti.