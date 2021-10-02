"Ne Günlermiş be!" Dedirten Eski Teknoloji Haberleri

1931'den 2005'e geniş bir dönemde çeşitli gazetelerden çeşitli teknoloji haberlerini incelediğimizde insanlığın değişimini çok daha net görebiliyoruz.

Günümüzde çok fazla alıştığımız, hayatımızın bir parçası olan çok sayıdaki teknolojik nimet bildiğiniz üzere bir zamanlar hayatlarımızda değildi. Peki bu teknolojiler o dönemde medyada nasıl yer bulmuştu, ilk tepkiler neydi?

Otomobil ve bilgisayar teknolojisi için uzak geçmişe gideceğiz, cep telefonu teknolojisi içinse 90'lara bir yolculuk yapacağız. Haberleri okuyunca "Eskiden bunlar yokken nasıl yaşıyormuşuz?" demeden edemeyeceksiniz.

14 Şubat 1991 - Hatırlarsınız, bu teknolojinin ilk yıllarında pek güven veren bir yenilik değildi fakat artık çoğu alışverişimizi internetten yapıyoruz.

Yıl 1995, yer Etiler - Açılışta ünlü mankenler Arzum Onan ve Sinem Güven de varmış. O yıllarda Ofis programlarını kullanmak da ücretliymiş.

28 Ağustos 1994 - Bugün çok normal görülen bir teknolojinin tohumları 27 yıl önce atılmış.

23 Aralık 1999 - Günümüzdeki navigasyon uygulamalarının atası böyle görünüyordu.

22 Ekim 1931 - Radyo gibi... (ama resimlisi)

13 Eylül 1938 - O dönem için bilim kurgu gibiydi, şimdiyse herkesin ulaşabileceği bir imkan.

24 Ekim 1974 - Keşke devamı gelseymiş.

1 Kasım 1963 - Tabii o zamanlar bu kadar vergi alınmıyordu.

5 Ekim 1995 - Kablosuz video-telefon. "Cebindeki telefonu çıkar" diyen dayıların haklı olabilecekleri zamanlar.

10 Kasım 1977 - Konsolların tarihi 70'lere kadar uzanıyor. Türkiye'de daha çoğu evde televizyon bile yokken kimileri televizyonu oyun aletine çevirebiliyordu.

20 Ekim 1998 - Artık sadece bir Afrika kabilesinde bu oran geçerli.

20 Temmuz 1997 - Sanal gerçeklik gözlüklerinin ilk prototipleri çok eskilerde tasarlanmıştı fakat yeni yeni hayatımıza girdi.

3 Aralık 1960 - O zamanlar bir Elon Mosk yoktu tabii.

12 Ağustos 1959 - O kadar da yakın olmadı ama artık ramak kaldı diyebiliriz.

17 Ocak 2005 - Çok uzak olmayan bir geçmişte bile nelerden mahrummuşuz...

28 Kasım 1957 - Artık herkesin cebinde bir sesli kitap bulunuyor.

7 Aralık 1999 - Şu an sık sık kullandığımız özellikler milenyuma girdiğimiz dönemde yeni yeni geliştiriliyordu.

Bu haberden önce çıkanlar:

"Telefonlardan müzik dinleyip film izleyebileceğiz."

"Elektronik cüzdanımıza banka hesabından para yükleyebileceğiz."

"Cep telefonu sayesinde, istediğiniz adresi kolayllıkla bulacaksınız."

"Köprü veya paralı otoyola girerken, ödemenizi cep telefonunuzun gönderdiği sinyaller ile yapacaksınız."

Bundan yıllar sonra hayatımızın önemli bir parçası olacak teknolojilerin tohumları da şimdilerde atılıyor, o günler gelince de "Eskiden bu teknoloji yokken nasıl yaşıyormuşuz?" diyeceğimiz kesin.