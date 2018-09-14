Eski Telefondan iPhone Xs'e Veri Aktarımı Nasıl Yapılır?

Yeni iPhone modelleri pek çok kişinin teknoloji iştahını kabartmış durumda. Peki yeni bir iPhone aldığınızda eski cihazınızdaki verileri yeni cihazınıza nasıl aktarabileceğiniz biliyor musunuz?

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı tanıttı. Cupertino merkezli şirketin yeni saray mücevherlerinden birine sahip olduğunuzda tüm verileriniz kendiliğinden yeni telefonunuza aktarılmayacak. Verileri sizin yeni cihazınıza aktarmanız gerekecek.

Mevcut telefonunuz iPhone ya da Android olabilir. Bu durumda verilerinizi yeni cihazınıza aktarmak için farklı yollar uygulamanız gerekecek. Eğer daha önce telefonunuzu hiç değiştirmediyseniz ve yeni iPhone’unuza kavuştuğunuzda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu rehber, verilerinizi aktarma konusunda size yardımcı olacaktır.

Mevcut iPhone ile Yeni iPhone’un Kurulumu Gerçekleştirmek

Eğer halihazırda bir iPhone kullanıcısıysanız verilerinizi yeni cihazınıza transfer etmek için önünüzde üç farklı yol bulunuyor. Biz üç yolu da mümkün olan en basit şekilde açıklayacağız. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış.

Quick Start kullanarak iPhone’dan iPhone’a Kurum Gerçekleştirmek

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Quick Start ile verilerinizi aktarmak için mevcut iPhone’nuzun iOS 11 ve üzeri bir iOS sürümü ile çalışması gerekiyor. Eğer daha eski bir iOS sürümü ile çalışan bir cihaza sahipseniz ikinci ve üçüncü seçenekleri tercih etmelisiniz.

Öncelikle mevcut iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın.

SIM kartınızı yeni iPhone’unuza takın.

Yeni iPhone’nuzu açın ve yeni iPhone’un yanına koyun.

Mevcut iPhone’unuzun Quick Start ekranında ‘Yeni iPhone’u kurmak için Apple ID kullan’ şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Devam et butonuna dokunun.

Yeni iPhone’unuzda bir animasyon görünecek. Mevcut iPhone’unuz ile bu animasyonu tarayın.

İstenmesi halinde yeni iPhone’unuza mevcut iPhone şifrenizi girin.

Yeni iPhone’unuza Face ID ayarlayın.

Apple ID şifrenizi girin.

Kurulum işlemini dilediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz.

iCloud Kullanarak Yeni iPhone’u Kurmak

Öncelikle mevcut iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın.

Mevcut iPhone’unuzdan Ayarlar>Adınız>iCloud>iCloud Yedekleme’ye gidin.

iCloud Yedekleme özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun ve ‘şimdi yedekle’ seçeneğine dokunun. Yedekleme işlemi biraz zaman alacaktır.

SIM kartınızı yeni iPhone’unuza takın.

Yeni iPhone’unuzu açın, bir Wi-Fi ağına bağlanın ve ‘Uygulamalar ve Veri’ ekrana geldiğinizde iCloud yedeğinden geri yükle seçeneğine dokunun.

Apple kimliğiniz ile iCloud hesabınıza giriş yapın ve son yapılan yedeklemeyi geri yüklemeyi seçin.

Geri yükleme işlemi tamamlandığında kurulum işleminin geri kalan adımlarını tamamlayın.

Yeni iPhone’u Kurmak İçin iTunes Kullanmak

İlk olarak mevcut iPhone’unuzda bulunan verileri iTunes’a yedekleyin.

iTunes masaüstü sürümünü açın ve yeni iPhone’unuzu kutusundan çıkan USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes’da bulunan telefon simgesine tıklayarak cihazınızı seçin.

Yedeklemeler bölümünün altında Bu Bilgisayar’ı seçin ve ‘şifreli iPhone yedeklemeleri’ seçeneğini işaretleyin.

Şimdi yedekle butonuna tıklayın. Yedekleme süresince iPhone’unuzu bilgisayara bağlı tutun.

SIM kartınızı yeni iPhone’unuza takın ve cihazı açın.

Uygulamalar ve Veri ekranına gelene kadar karşınıza gelen adımları tamamlayın.

Uygulamalar ve Veri ekranı geldiğinde iTunes’dan geri yükse seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızdan iTunes’u açın ve telefon simgesine tıkladıktan sonra cihazınızı seçin.

‘Yedekleri Geri Yükle’ seçeneğine dokunun ve az önce yedeklediğiniz yedekleme dosyasını seçin.

Yedekleme işlemi tamamlandığında kuruluma devam edebilirsiniz.

Android Telefondan iPhone’a Veri Aktarmak

Şu ana kadar açıkladığımız tüm seçenekler mevcut iPhone kullanıcıları için geçerliydi. Fakat Android kullanıcıları da yeni iPhone’lardan birine sahip olmak isteyebilir. Neyse ki Apple, iOS’a Taşı uygulaması ile Android’den iOS’e veri aktarmayı son derece kolaylaştırıyor. Fakat bu uygulamanın henüz kurulmamış iPhone’lar için geçerli olduğunu unutmayın.