Çalışanlarına Göre Elon Musk Kahraman mı, Kötü Adam mı?

Elon Musk, Tesla’daki çalışma şartlarının ağırlığını asla gizlemeyen bir insan. Eski Tesla çalışanlarına göre ise Musk ile çalışmak, Tesla ile çalışmaktan daha zor.

Elon Musk oldukça eksantrik bir karakter portresi çiziyor. Çok yoğun çalışan ve sürekli yeni fikirlerin peşinden koşan Musk’ın vizyonerliğinden kimsenin şüphesi yok. Musk’ın temiz enerjiyle çalışan elektrikli arabalar fikri, pek çok kimsenin ilham kaynağı.

Charles Duhigg, Tesla’da çalışmış olan ve şu anda firmayla çalışmaya devam eden kişilerle röportajlar gerçekleştirdi. Bu röportajlar, Tesla’da işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir fikir veriyor. Genel kanı ise Musk’ın şirkete bir amaç ve bir kaos getirdiği yönünde.

Musk’ın duygu durumundaki değişimler, şirket çalışanlarına da yansıyor. Genel olarak Musk’ın olumsuz tarafına yakalanmak istemeyen çalışanlar o’ndan uzak dururken, Musk hakkındaki iddialar da artıyor. Duhigg’in röportajlarında konuştuğu kişilerin oldukça ilginç açıklamaları var.

Yöneticilerden birisi, Musk’ın bir gün “Bugün birini kovmam lazım. Lazım işte.” dediğini söyledi. Genç bir mühendisin de üretim hattında yaşanan bir sorun yüzünden oracıkta kovulduğu bildirildi. Satış pozisyonuna başvuran bir adayın sırf Musk çoraplarının rengini beğenmediği için geri çevrildiği iddia edilse de, Musk bu iddiayı reddetti. Yöneticiler o kadar geriliyorlar ki, bir kısmı her gün işe “Acaba bugün son günüm mü?” diye gidiyor. Eski bir yönetici, “Tesla’daki herkes Musk ile istismarcı bir ilişki içerisinde.” diyor.

Bu rutin o kadar yaygın hale gelmiş ki, bu duruma bir isim bile takılmış. “Aptal hareketi” adlı bu olayı bir kıdemli mühendis şöyle açıklıyor: “Buna ‘aptal hareketi’ diyoruz. Yanlış bir şey söylediyseniz veya bir hata yaptıysanız veya ona ters gelen bir hareketiniz varsa, gerizekalı olduğunuza karar veriyor ve o noktadan sonra hiçbir şey fikrini değiştiremez.”

Tesla’dan yapılan açıklamada ise Model 3’ün üretiminin “acı verici şekilde zor” geçtiği belirtilirken, Duhigg’in röportajları ve Wired’de yayınlanan haberi için “aşırı dramatik ve sansasyonelleştirilmiş hikaye” tanımı kullanıldı. Bu şekilde davranıyor olsalardı Tesla’nın ayakta kalamayacağını savunan bir firma sözcüsü, başarılı olmak için çok yüksek standartlarının olması ve herkesten daha çok ve daha akıllıca çalışmaları gerektiğini söyledi. Firma sözcüsü ayrıca Musk’ın, beraber çalıştığı insanları çok önemsediğini söyledi.

İki yıl içinde üç düzine önemli yöneticisi ayrılmasına rağmen eleman sıkıntısı çekmeyen firmanın çalışanları, daha büyük bir amacın parçası olduklarına inanıyorlar.

Duhigg’in görüştüğü bir Tesla çalışanı, şirketteki herkesin çok zeki olduğunu ve Tesla’nın gerçekten dünyayı değiştiren az sayıdaki şirketlerden biri olduğunu söylüyor. Musk’ın sonu gelmek bilmeyen istekleri, pek çok çalışanın potansiyelini aşmasını sağlamış.

Yine de bazı çalışanlar, Tesla’nın başarısının CEO’su sayesinde değil CEO’suna rağmen elde edildiğinde ısrarcı. Eski bir baş mühendis, Tesla’nın başarısı olarak şirketin CEO’su kamu önünde çökerken ve yöneticiler ayrılırken dünyanın en beğenilen elektrikli arabasını yapmaları olduğunu söylüyor.