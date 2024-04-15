Eski Ubisoft patronu, bazı oyunlar için geliştiricilere bahşiş verilebileceğini söyledi. Mike Ybarra'nın böyle düşünmesinin nedeni, bazı oyunların çok özel olması...

Geçmiş yıllarda video oyun dünyasının önemli isimlerinden Blizzard'ın patronu olarak görev yapan Mike Ybarra, sektörle ilgili dikkat çekecek bir fikri ortaya attı. X üzerinden bir paylaşım yapan Ybarra, bazı oyunlar için firmalara bahşiş verilebilmesi gerektiğini söyledi. Eski Blizzard patronuna göre bu durum, geliştiricileri takdir etmenin etkili bir yolu olacak.

Mike Ybarra'nın böyle bir fikri ortaya atmasını sağlayan şey, "bazı oyunların çok özel olması". Ybarra, oyunlarla ilgili isim paylaşmadı ancak ona göre bazı oyunlar, gerçekten de iyi bir bahşişi hak ediyor. Tabii böyle bir durum Türkiye gibi ülkeler için çok da geçerli değil. Zira yüksek dolar kuru, ortalama 70 dolardan satılan oyunlara erişmemizi ciddi anlamda zorlaştırdı. Üzerine bir de bahşiş vermek pek de içimizden gelmeyecektir...

Mike Ybarra tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son zamanlarda tek oyunculu oyunlara daldım ve bir oyuncu olarak bir fikir üzerinde bir süre düşündüm.

Bir oyunu kazandığımda yaşadığım deneyimin ne kadar muhteşem olduğu hakkında beni hayrete düşüren bazı şeyler var. Oyunun sonunda, sık sık "Keşke bu insanlara 10 veya 20 dolar daha verebilseydim, çünkü bu benim ilk 70 dolarımdan daha değerliydi." diye düşündüm.

HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring vb. oyunlar. 70 doların zaten çok fazla olduğunu biliyorum, ancak oyunun sonunda bu bazen keşke sahip olsaydım dediğim bir seçenek. Bazı oyunlar o kadar özel ki.

Çoğu kişinin bu fikirden hoşlanmayacağını biliyorum. :) Diğer her şeyde bahşiş vermekten yorulduğumuzun farkındayım. Ancak bunu, birçok kişinin karşılaştığı ve geri bildirimde bulunduğu bir baskı tipi bahşiş senaryosundan farklı görüyorum.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oynadığınız oyunlar için geliştiricilere bahşiş vermek, yapacağınız bir şey mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...