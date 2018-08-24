YouTube yayıncılığı yapan biri mimar diğeri mühendis olan çift, satın aldıkları Volkswagen T3 minibüsüne Tesla’nın motor ve batarya donanımlarını yerleştirdiler. Şu sıralar yaptıkları araçla dünya turunda olan çift, tüm deneyimini YouTube kanalından paylaşıyor.

Tesla günümüzün en gözde otomotiv firmalarından birisi olarak, elektrikli araçlar konusunda yeni bir dönem başlattı. Performans açısından eşit olduğu benzinli araçlara kıyasla çok daha ekonomik olan Tesla otomobilleri, kullanıcılarını büyük oranda memnun bırakıyor.

Tesla'nın diğer şirketlerden önemli bir farkı daha var. Firma, ürettiği her aracın patent sahibi olduğu bütün donanımlarını açık kaynaklı olarak paylaşıyor. Yani eğer Tesla aracının parçalarını ayrı ayrı satın alırsanız, mümkün mertebe mühendislik bigisiyle bir aracı sıfırdan toplayabilirsiniz. İşte bu da çılgın bir çifte ilham kaynağı oldu.

Bir mimar olan Alexandra ve mühendis olan Remi, 6 ay boyunca satın altıkları Volkswagen T3 minibüsünü Tesla’ya dönüştürmek için çalıştılar. Kaliforniya eyaletinde yer alan EV West isimli otomotiv mağazasından Tesla’nın parçalarını ve bataryaları satın alan genç çift, dünya medyasının ilgisini üzerine çekti.

Çift, yaklaşık bir yıl önce tamamladıkları dönüşüm projesiyle ürettikleri NANO adındaki minibüsleriyle dünyayı dolaşıp deneyimlerini YouTube kanalları üzerinden paylaşıyor. Şimdilerde yaptıkları bu iş dolayısıyla okulları ziyaret ederek hayranlarıyla da buluşmayı ihmal etmiyorlar.