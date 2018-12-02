Apple Analisti Ming-Chi Kuo, kablosuz şarj özelliği olan AirPods modellerinin 2019'un ilk çeyreğinde geleceğini açıkladı. Ayrıca Kuo, tamamen yeni tasarıma sahip AirPods modellerinin de 2020'de piyasaya sürüleceğini iddia etti.

Ünlü Apple Analiz Uzmanı Ming-Chi Kuo, AirPods'un yakın gelecekte Apple'ın satış rakamları en iyi büyümeye sahip ürünü olacağını söyledi ve 2019'un ilk çeyreğinde kablosuz şarj desteği olan bir AirPods modelinin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Kuo'ya göre, 2017'de 16 milyon üretim rakamına ulaşan AirPods'un, 2021'e kadar 100 milyon rakamını aşması bekleniyor. Tahminlerin tutması durumunda AirPods, Apple'ın en popüler aksesuarı olacak.

Kuo, 2019'da üretilecek kablosuz şarj destekli AirPods'un, Eylül 2017'de duyurulan AirPower kablosuz şarj ünitesine benzer bir yükseltme olduğunu belirtti.

Yeni AirPods'un üretiminin daha maliyetli olacağını belirten Kuo, termal durum iyileştirmeleri ve mekanik bazı iyileştirmeler sonucu %60 seviyesinde bir fiyat artışının olacağını belirtti.

Kuo, yeni AirPods modellerinin, Bluetooth özelliklerinde de iyileştirmelerin olacağını bildirdi. Apple, kablosuz şarj desteği olan modülü, AirPods sahiplerine ayrı bir eklenti olarak sunacak. AirPods modelleri üzerinde de birtakım revizyonlar yapılması söz konusu.

Kuo, tamamen yenilenen AirPods'un 2020 yılında geleceğini bildirdi fakat daha fazla detay vermedi. AirPods'un kablosuz şarj modülü ve yepyeni tasarımlarını önümüzdeki 2 yıl içinde görmeyi bekliyoruz.