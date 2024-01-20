TESK, e-ticaret sitelerinin aldığı komisyona tavan-taban uygulaması getirilmesi talebinde bulundu. Söz konusu uygulama, ürün fiyatlarının düşmesini sağlayabilir.

Günümüzde tuvalet kağıdından otomobile kadar parasını verip satın alabileceğimiz hemen her şeyi internet üzerinden satın alabiliyoruz. Hal böyle olunca da alışveriş alışkanlıklarımızın geleceği, e-ticaret sitelerinin politikalarına kalmış desek yeridir. Zira aslında satın aldığımız her bir üründe, hem satıcıya hem de e-ticaret platformuna ödeme yapıyoruz.

Çoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için açıklayalım; e-ticaret platformları, tıpkı bir alışveriş merkezi gibi satıcıların kendi çevrimiçi dükkanlarını açtıkları birer pazar yeridir. Bir ürünü aynı e-ticaret sitesinde birden fazla satıcıdan, farklı fiyat ve kampanyalarla satın alabilirsiniz. E-ticaret sitesi ise siz hangi satıcıdan alırsanız alın ürün fiyatı üzerinden belli bir komisyon alır.

E-ticaret sitelerinin komisyon oranlarına tavan-taban uygulaması talep edildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yapmış olduğu açıklama ile e-ticaret sitelerinin komisyon oranlarından şikayetçi oldu. (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Yüksek komisyon oranlarının fiyatları %20 kadar yukarı çektiğini ifade eden Palandöken, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı" şeklinde konuştu. Peki TESK'in talep ettiği tavan-taban uygulaması gelirse bunun bize etkisi ne olur?

Komisyon oranları arasında bir taban-tavan uygulaması olması, hem e-ticaret sitelerinin fahiş komisyon oranlarıyla ürün fiyatlarını yukarı çekmesini engeller hem de platformların komisyon oranlarını anormal düşürerek haksız rekabet ortamı oluşturmasını engeller. Bu da genel toplamda ürün fiyatlarının düşmesine ortam hazırlar ki bu durumda kazanan tüketici olur.