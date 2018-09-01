Esnek Ekranlı Giyilebilir Telefon ZTE Nubia-A İle Tanışın

ZTE'nin esnek ekranlı prototip cihazı, IFA 2018'de görücüye çıktı. ZTE Nubia-A, akıllı telefon deneyimiyle saat deneyimini tam anlamıyla birleştiriyor.

IFA 2018, çeşitli yeniliklere şahit olmamıza sebep oldu. Teknoloji dünyasındaki birçok gelişmeye ev sahipliği yapan fuarda ZTE, giyilebilir akıllı telefon prototipini sergiledi. Bildiğimiz akıllı saatlerden farklı olarak bu cihaz, gerçek akıllı telefon deneyimini kolunuza getiriyor.

ZTE'nin Nubia-A adındaki bu prototip cihazı, esnek ekranıyla bir devrime imza atıyor. Nubia-A'nın üstünde yer alan kamera, bir tasarım hatası gibi görünse de cihazın prototip halinde olduğunu unutmamak lazım. Cihazın nihai tüketicilerle buluşması ise bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek.

Henüz teknik özellikleri paylaşılmayan ZTE Nubia-A, dahili 4G desteğiyle bir akıllı telefonun yaptığı her işlemi sorunsuzca yapabiliyor. Piyasada bulunan akıllı saatlerin fitness takip özelliklerini de barındıran cihaz, telefon ile saat kavramını tam anlamıyla birleştiriyor. Cihazın diğer tüm detaylarını önümüzdeki aylarda öğreniyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.