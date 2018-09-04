Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, milyonlarca oyuncunun yatını merak ettiği soruyu bir röportaj sırasında yanıtladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ‘Esports Forum’a katılacağını açıklamıştı. Çeşitli panellerin, toplantıların, konuşmaların ve tartışmaların gerçekleştirileceği Esports Forum, IOC ile Küresel Uluslararası Spor Federasyonları Birliği arasında Esports Bağlantı Grubu oluşturulmasının önünü açacak.

Bununla birlikte IOC’un bir Esports Forum’a katılacak olması, akıllara direkt olarak Olimpiyat Oyunları’na espor’un dahil edilip edilmeyeceği sorularını getirdi. Son yıllarda giderek büyüyen bir sektör olan espor’un Olimpiyat Oyunları’na dahil olması ihtimali pek çok kişiyi heyecanlandırsa da IOC Başkanı Thomas Bach’ın bu duruma yanıtı olumsuz oldu.

Associated Press ile bir röportaj gerçekleştiren Bach, bazı önemli değişiklikler yapılmadığı takdirde Olimpiyat Oyunları’nda bilgisayar oyunlarının yer alamayacağını söyledi. Olimpiyatlar çerçevesinde şiddet ve ayrımcılık içeren oyunların mevcut olamayacağını dile getiren Bach, şiddet içeren oyunların Olimpiyat değerleri ile çeliştiğini dile getirdi.

Bu açıklama, Hearthstone veya Rocket League gibi nispeten şiddet içermeyen oyunlar için bir açık kapı bıraksa da PUBG ya da CS: GO gibi oyunlar için Olimpiyat meşalesinin hiçbir zaman yanmayacağını söyleyebiliriz. Bach, boks ve güreş gibi sporların da şiddet içerdiğini ancak hiçbir zaman adam öldürmek gibi bir amaç taşımadığını belirtti.