Espresso Yapabilen Bilgisayar Kasası Gamescom'da Tanıtıldı

Hem espresso makinesi hem de bilgisayar kasası olan Mek1 Nespresso Gamescom'da tanıtıldı. Bilgisayar kasasında yer alan bir kahve makinesi fikri oldukça ilgi çekti.

Berlin’de düzenlenen Gamescom’da sıradışı bir bilgisayar kasası görüldü. Zotac ve Caseking şirketinin ortak üretim kasası, diğer bilgisayar kasalarından oldukça farklı. İkiye katlanabilen bilgisayar kasası, aynı zamanda bir kahve makinesi.

Kahve ve bilgisayar tutkunları için “dahiyane”; kimileri içinse “ne gerek vardı?” dedirten Zotac’ın Mek1 Nespresso kasası, Gamescom’da oldukça ilgi çekti. İlk bakışta, kahveyi ısıtmak için işlemcileri kullandığını düşünmüştük. Nespresso makinesinin tanıtım videosunu izlediğimizde ise sadece aynı kasa içinde çalışan iki makine olduklarını anladık.

Nespresso’nun bir bilgisayar kasası olması haricinde, pratik bir kahve makinesi. Kasanın arka kısmında aynı kahve makinelerinde olduğu gibi su haznesi ve yan tarafında espresso kapsüllerini yerleştireceğiniz bölmeler bulunuyor. Bu adımlardan sonra öndeki ağızlıktan kahve fincana dökülüyor.

Zotac ve Caseking’in işbirliği ile üretilen Mek1 Nespresso’nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: