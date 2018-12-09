Essential, E-Mail Şirketi Clod Magic'i Satın Aldı

Cuma günü TechCrunch'da yayınlanan habere göre Android'in babası olarak tanınan Andy Rubin'in kurduğu şirket Essential, Cloud Magic'i satın aldı.

Newton Mail uygulamasını geliştiren şirket olarak tanınan Cloud Magic, Eylül ayında premium e-posta uygulamasını kapatmıştı. Cloud Magic'in bu hamlesi, ücretli bir e-posta hizmetinin Gmail ve Outlook gibi ücretsiz e-posta servisleriyle rekabet edememesi olarak yorumlanmıştı.

Cloud Magic'in, Essential bünyesinde oynayacağı rol henüz bilinmiyor. Mayıs ayında Essential, Essential Home akıllı hoparlörüne odaklanmak için ikinci akıllı telefon çalışmalarını iptal etmişti. Bu hamlenin ardından şirket çalışanlarının %30'u işten çıkarılmıştı. Essential son dönemde yapay zekalı bir akıllı telefon çalışmalarına yoğunlaşmıştı. Geliştirilecek cihaz; sesli komutlarla çalışacak, rezervasyon ve randevu gibi işlemleri otomatik olarak yapabilecek ve e-postaları otomatik olarak yanıtlayabilecek. Ayrıca cihazın telefon görüşmeleri de yapması bekleniyor.

Essential üreteceği yapay zekaya sahip telefon için 300 milyon dolarlık bir yatırımla çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefonun önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek elektronik fuarında tanıtılması bekleniyor. Belki de Essential, Cloud Magic'i akıllı telefonunun yeteneklerini geliştirmek için satın almış olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.