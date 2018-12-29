Essential: “Yeni Mobil Ürünümüz Üzerinde Çok Çalışıyoruz”

Android kurucularından Andy Rubin’in, Mart 2017’de hayata geçirdiği girişimi Essential, PH-1 olarak bilinen bir telefon üretmişti. PH-1’ın yerini alacak yeni bir telefonun haberi resmileşti.

PH-1, ilk çıktığı dönem için uç nokta bir telefon olmasına rağmen yüksek satış rakamları yakalayamayan, büyük indirimler sayesinde satış başarısı yakalayabilen bir telefondu. Son dönemde Essential’ın el değiştirdiği ve PH-1’ın yerini alacak telefonlar gelmeyeceği konuşuluyordu.

Şirketten gelen açıklama ise durumun böyle olmadığını gösterdi. Firmadan gelen açıklamalara göre yeni telefonları üzerinde çalışıyorlar. Essential.com üzerinden yapılan satışlarda Essential stoklarının tükendiğini belirten firma, yeni mobil ürünleri üzerinde çok çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca var olan topluluklarına da yazılım güncellemelerini hızla sunacaklarını ve yeni aksesuarlar üreteceklerini de ifade ettiler.

Birkaç ay önce, şirketi satın alan kişilerin yapay zekaya ağırlık verecekleri konuşuluyordu.Durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Umalım da PH-1’ın varisleri daha iyi kameralara sahip olsun.